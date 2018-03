Slideshow

Blik to the Future: Mercedes-Benz B-klasse Goed geneusd

Hoewel MPV’s steeds meer het veld ruimen voor cross-overs, richt Mercedes-Benz zich op een nieuwe B-klasse. In tegenstelling tot wat eerder werd gezegd, belooft dit een ‘ouderwetse MPV’ te worden. Dit jaar verschijnt de derde generatie B-klasse op de weg.

In 1997 betrad Mercedes-Benz de wereld van de kleine MPV's met de A-klasse. Nadat de tweede generatie A-klasse in 2004 werd gepresenteerd, zag een jaar later zijn grote broer de B-klasse het levenslicht. Op de verlengde basis van de vernieuwde A-klasse moest de B-klasse het gevecht aangaan in een druk bevochten segment. Door de 43 extra centimeters die hij van Mercedes-Benz kreeg toebedeeld, nam hij het op tegen bijvoorbeeld de Volkswagen Golf Plus. De tweede generatie B-klasse verscheen in 2011 op de markt en onderging eind 2014 een facelift waarbij de auto het toen actuele familiegezicht van Mercedes-Benz kreeg aangemeten. Sinds de lancering van de modelserie in 2005 wisten ruim 28.000 Nederlandse klanten hun weg naar de Mercedes-dealer te vinden voor een nieuwe B-klasse. Ruim drie jaar later neemt dit jaar de derde generatie het stokje over.

Langer

Mercedes is flink aan het knutselen geweest en komt de komende jaren met veel nieuwe modellen. Zo is een gecamoufleerde A-klasse, die sinds 2012 als hatchback door het leven gaat, al meerdere keren op de gevoelige plaat vastgelegd. Ook werd vorige jaar een ingepakte B-klasse gesnapt bij het doen van testrondes op de openbare weg. Die rivaal voor de BMW 2 serie Tourer staat op deze pagina's centraal. Herkenbaar is de gigantische grille aan de voorkant van de koets met de grote verchroomde Benz-ster in het midden. Ook de meer geknepen koplampen van de komende B-klasse zien we terug op het front van bijvoorbeeld de nieuwe A-klasse. Verder geeft de daklijn de auto een boller aanzicht dan voorheen en gaat de raampartij daar in mee. Op de spionagebeelden zagen we dat de B-klasse eerder in de lengte groeit dan in de hoogte. Opvallend, gezien ogenschijnlijk de voorkeur voor hoge modellen bij de consument. De komst van een zevenzits B-klasse valt dan ook niet uit te sluiten. Met een B-klasse met derde zitrij zou Mercedes-Benz een passend antwoord hebben op de 2-serie Gran Tourer van concurrent BMW.

Elektrisch

Vanbinnen verwachten we de revolutionaire, volledig digitale cockpit van de A-klasse die vorige week werd onthuld (zie onze website). Mogelijk komt er de optie om het infotainmentscherm te integreren in het instrumentarium. Onderhuids verwachten we dezelfde techniek tegen te komen als in de nieuwe A-klasse. Deze verschijnt hoogstwaarschijnlijk eerder op de markt dan de B-klasse. Op de motorenlijst komt, geheel naar Mercedes-traditie, weer een uitgebreide mix van benzine- en dieselmotoren te staan. Een deel daarvan wordt overgeheveld uit het bestaande gamma. Ook is de kans groot dat er een elektrische versie op de bestellijsten verschijnt. In 2022 wil Mercedes-Benz in totaal tien nieuwe elektrische modellen in zijn line-up hebben. Het is dus goed denkbaar dat de B-klasse daar een rol in gaat spelen. Daarnaast was er van de huidige B-klasse ook een elektrische versie. We verwachten de volledig nieuwe B-klasse niet voor de tweede helft van dit jaar op de markt. Nog even geduld.