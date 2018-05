Kai Concept is productierijp Blik to the Future: Mazda 3

Met de nieuwe CX-5 heeft Mazda aangetoond dat het zogenaamde Kodo-design nog wel even mee kan. Ook de 3 van de volgende generatie wordt weer volgens dit recept getekend, maar dat betekent niet dat er niets verandert. Maak kennis met de productieversie van de concept-car Kai!

'Kodo' is de naam die Mazda sinds de introductie van de eerste CX-5 aan zijn consequent doorgevoerde designtaal hangt. Bijzonder gewelfde voorschermen, scherpe koplampunits en grote, vijfhoekige grilles zijn sindsdien typische Mazda-trekken, maar behalve opvallend blijkt het design ook goed houdbaar. Jaarlijks voert het eigenwijze Japanse merk subtiele updates door, maar het design blijft intact. De CX-5 bewijst dat een nieuwe generatie van dezelfde tekenstijl nog altijd modern en fris oogt. De grote 6 moet het vooralsnog met een facelift doen, maar voor de 3 staat een compleet nieuw model op de rol. Een geheim is die auto allang niet meer. De Kai Concept, die in oktober op de Tokyo Motor Show schitterde, is een zeer concrete voorbode van de vierde generatie van Mazda's compacte middenklasser. De krachtige lijnen van de auto op deze pagina's zijn dan ook overgenomen van die showauto, waarbij alleen elementen als verlichtingsunits, kentekenplaten, buitenspiegels en handgrepen zijn aangepast of toegevoegd. Het resultaat is een auto die nog altijd bijzonder 'dik' oogt. De grille is opvallend groot en de omlijsting ervan eindigt, net als bij de CX-5, ín de koplampen. Aan de binnenkant borduurt Mazda eveneens losjes voort op de bestaande stijl, al zal het er een stuk moderner aan toe gaan dan nu het geval is. Mazda houdt vast aan het veelgeprezen systeem waarbij het infotainment zich door middel van een draaiknop laat bedienen en zet de bestuurder in het interieur centraal.

SkyActiv-X

Hoe spannend de nieuwe '3' vanbuiten ook oogt, het grote nieuws zit onderhuids. Daar huist namelijk de zogeheten SkyActiv-X-techniek. Waar Mazda ook nu al zijn eigen weg gaat door relatief grote, atmosferische motoren met een hoge compressieverhouding en zonder turbo te monteren, gaat het bedrijf met de toevoeging van de 'X' nog een stukje verder. Onder deze naam komen de Japanners met een bijzonder ingenieus benzineblok, dat onder de meeste omstandigheden kan functioneren als een zelfontbrander. De motor draait dan dus zonder tussenkomst van bougies, die voor onder meer de koude start en vollastsituaties wel aanwezig zijn. SkyActiv-X moet op die manier de voordelen van een dieselmotor, namelijk meer trekkracht, een laag verbruik en een dito CO2-uitstoot, combineren met het hoge vermogen en de lage roet- en NOx-uitstoot van een benzineblok. In september mochten we al even een blokje om met een huidige 3 met de nieuwe techniek, waarbij duidelijk werd dat al die innovatie een fijne krachtbron zal opleveren. Het is bovendien een motor die zoals gezegd indrukwekkend zuinig moet zijn. Veelbelovend!

Sedan

Hoewel de Kai Concept een vijfdeurs hatchback is, ligt de komst van een sedan voor de hand. Bij de huidige en voorgaande Mazda's 3 was de vierdeursversie zeker op andere continenten een belangrijke spil in het leveringsgamma, dus Mazda zou wel gek zijn om afscheid te nemen van deze carrosserievariant. Juist omdat de koetswerkvorm in Nederland niet zo populair is, valt het te prijzen dat Mazda de 3-met-kont nog altijd hier voert. De kans dat het bij de nieuwe weer gebeurt, is aanzienlijk. Een stationwagonvariant zit dan weer niet in het vat, want zo'n versie is er ook nooit geweest van Mazda's compacte middenklasser. In 2019 weten we het, want dan verschijnt de Mazda 3 via de officiële kanalen in beeld.