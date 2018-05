Mee met alle trends Blik to the Future: DS 3 Crossback

Dit is de tijd van elektrificatie en SUV’s en dat gaat natuurlijk niet aan het nog jonge merk DS voorbij. Na de DS 7 Crossback is het tijd om de rest van het gamma te vernieuwen en dat gebeurt onder meer met deze DS 3 Crossback!

De DS 7 Crossback, een 'premium-SUV' die zijn technische basis deelt met onder meer de Peugeot 3008, is de eerste DS die de merknaam Citroën nooit heeft gedragen. De rest van het gamma is inmiddels behoorlijk op leeftijd geraakt. De grote DS 5 kwam in 2012, de DS 4 verscheen als Citroën in 2011 en de compacte DS 3 deed zelfs al in 2009 zijn intrede. Zo'n relatief oude line-up is geen uitgangspunt voor een nieuw merk dat zich moet onderscheiden voor een bijzonder veeleisende doelgroep. De broodnodige vernieuwingsslag begint bij het oudste model en in een segment dat momenteel niet te stoppen lijkt. DS gaat mee met de trend en presenteert allereerst een SUV met de naam DS 3 Crossback als DS 3-opvolger. Op termijn volgt waarschijnlijk ook nog een reguliere hatchback met een sportiever karakter, een auto die net als het huidige model nadrukkelijk in het vaarwater van Mini zit. De Crossback gaat op zijn beurt de strijd aan met auto's als de Mini Countryman en Audi Q2. Daarvoor brengt het model de gloednieuwe CMP-basis (ook wel EMP1) van PSA mee, een onderstel dat in de toekomst alle compacte modellen van het Franse concern zal dragen. Dat betekent dat de DS 3 Crossback straks op een ander onderstel staat dan de recent geïntroduceerde Citroën C3 Aircross, die zijn technische basis deelt met onder meer de Peugeot 208. Het CMP-platform is niet alleen geschikt voor brandstofmotoren, maar kan in e-CMP-variant ook worden toegepast voor elektrische aandrijflijnen. Net als de toekomstige Peugeot 2008 zal de DS 3 Crossback daarom verkrijgbaar zijn als een volledig elektrische auto, die overigens in theorie zo'n 450 kilometer ver moet komen op een acculading. EV én SUV dus: deze Fransman gaat mee met alle trends.

Parijs

Voor het zover is, maken we echter al kennis met andere varianten. De DS 3 Crossback is aan de buitenkant duidelijk herkenbaar als broertje van de DS 7, de auto die het familiegezicht van het nieuwe DS introduceert. Dat betekent dat de voorzijde wordt opgeluisterd door een forse grille met een imponerende, verchroomde omlijsting waarin de koplampunits zijn opgenomen. Van opzij valt op dat de daklijn door middel van een duidelijke naad is gescheiden van de rest van de carrosserie, zodat er een goede basis voor een tweekleurige koets ontstaat. Net als de koplampunits zullen de liggende, brede achterlichtunits opvallen door bijzondere ledverlichtingstechniek. Ook aan de achterzijde speelt chroom een belangrijke rol. Op interieurgebied wil het naar eigen zeggen avantgardistische DS zich onderscheiden met bijzondere materialen. Bij de duurdere DS 7 is er ongetwijfeld meer speelruimte om te experimenteren met zeldzame hout- en leersoorten, maar alledaags zal het DS 3-interieur evengoed niet zijn. Bovendien krijgen kopers alle ruimte om het geheel naar eigen smaak aan te kleden. Behalve met materialen onderscheidt het binnenste zich door typische DS-kenmerken als de optioneel in 'horlogebandvorm' gestikte stoelbekleding en diamantvormige knoppen. DS en Peugeot hebben al laten doorschemeren dat de elektrische varianten van hun nieuwe compacte SUV's in 2019 op de markt verschijnen. Als de andere varianten dan al in de showrooms moeten staan, kan het zomaar zijn dat de DS 3 Crossback in oktober, op of rond de autoshow van Parijs, voor het eerst zijn gezicht laat zien.