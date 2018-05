Familieportret wordt voortgezet Blik to the Future: Audi A1

Nu de A7 en A6 zijn vernieuwd, is Audi’s kleinste model het oudste binnen het gamma geworden. Niet voor lang meer, want nog dit jaar ontmoeten we de volledig nieuwe versie van de kleine vijfdeurs uit Ingolstadt.

Halverwege de jaren 70 van de vorige eeuw introduceert Audi de 50, technisch verwant aan de Volkswagen Polo, die iets later wordt geïntroduceerd. Hiermee betreedt het merk voor het eerst de compacte klasse. Lang duurt dat echter niet, want na vier jaar stopt de productie van de compacte driedeurs alweer. Daarna moeten we lang wachten op een vervolg van dit verhaal, want de vijfdeurs A2 was weliswaar compact, maar ook erg prijzig. Pas in 2007 debuteert op de Tokyo Motor Show de Audi Metroproject Quattro Concept. Dit conceptmodel geeft al veel van het A1-design weg. Drie jaar later haalt Audi het doek van productierijpe driedeurs. De (optioneel) in afwijkende kleur gespoten dakbogen en twee grote ventilatieroosters in het dashboard blijven bijvoorbeeld behouden. In 2012 voegt Audi de vijfdeurs Sportback aan de A1-familie toe. Twee jaar later maakt de S1 zijn opwachting. Ondanks zijn relatief hoge leeftijd blijft de auto in ons land populair. Na de A3 en de A4 eindigt het model in 2017 op de derde plaats van de verkoopranglijsten.

'Goed gelukt'

Toch is de in 2010 geïntroduceerde A1 anno 2018 behoorlijk op leeftijd geraakt. Hoog tijd voor aflossing: Audi komt nog dit jaar met een nieuwe A1. Als we Audi's Nederlandse bestuurslid Bram Schot mogen geloven, zijn onze tekeningen goed gelukt. Wel geeft de Nederlander tijdens een interview in Duitsland aan dat deze mooi zijn, "maar de echte is nóg mooier". Wat opvalt bij de foto's die we van de spionagefotograaf krijgen, is dat er enkel een nieuwe Audi A1 met vijf deuren rondrijdt. Dit zal ook zo blijven, want de Duitsers zwaaien de driedeursversie uit. Er is domweg te weinig vraag naar, een trend die ook bij andere merken tot het schrappen van driedeursversies heeft geleid. Op designgebied herkennen we veel elementen van de Q2. Die auto valt bij zijn introductie in 2016 op door zijn speelse design, dat hem nog altijd duidelijk onderscheidt van de erg strakke en zakelijke lijnen van de meeste andere Audi's. Dat past goed bij een compacter model, wat de reden is dat ook de A1 zijn ietwat speelse karakter behoudt. Dat wordt echter wel anders ingevuld. Zo maken de bijzondere dakbogen plaats voor de grijze vlakken op de C-stijl, die bij de Q2 zo in het oog springen. Wat wel verschilt met de Q2 is dat de zijspiegels van de nieuwe A1 verhuizen van het portier naar de A-stijl. De neus vertoont veel overeenkomsten met die van andere nieuwkomers van Audi, zoals de A6 en A7. De scherper getekende grille wordt ook hier een stuk breder, terwijl de koplampen indien gewenst worden voorzien van de laatste stand van zaken op het gebied van ledtechniek. Een vertrouwd Audi-gezicht, kortom.

Hoogwaardig

Op de motorenlijst verwachten we, zoals gebruikelijk bij Audi, een aardige selectie TSI- en TDI-motoren. Boven aan de lijst vinden we de 1.0 TSI als basismotor en later volgt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe 1.5. Over eventuele elektrische versies is nog niks bekend. Het interieur van de A1 wordt uiteraard strak en zakelijk vormgegeven, al gunt Audi zich ook hier wellicht meer speelruimte dan bij grotere modellen. Toch zal het A1-binnenste vooral opvallen dankzij zijn hoogwaardige afwerking en fraaie materialen, want als duurder alternatief voor Polo's en Clio's moet de A1 zijn prijskaartje vooral hier rechtvaardigen. Afgaande op de nieuwste modellen vervangt Audi het oude MMI-audiosysteem door een touchscreen, een oplossing die toch al gebruikelijk is in dit segment. Een digitaal instrumentarium maakt de moderne aanblik compleet. Wie niet kan wachten tot de tweede generatie van de A1 arriveert, hoeft niet veel geduld meer te hebben: deze zomer trekt Audi het doek van de nieuweling.