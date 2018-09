Vertimmerde Mustang blijkt eerbetoon Bijzondere coachbuild: Warszawa M20 GT

Het Poolse KHM Motor Poland is een in 2013 uit de grond gestampt bedrijf dat zich als doel heeft gesteld om moderne om te bouwen naar "[...] Poolse legendes". We maken kennis met de Warszawa M20 GT, een hommage aan Russisch én Pools model.

Het Russische GAZ schroefde tussen 1946 en 1958 de M20 Pobeda in elkaar, een in de toenmalige Sovjet-Unie gebouwde auto die vanaf 1951 ook in licentie in Polen werd gebouwd door niemand minder dan Fabryka Samochodów Osobowych. Inderdaad: FSO. De auto werd daarmee de eerste personenauto die na de Tweede Wereldoorlog in Polen werd geproduceerd. Waar de M20 in Rusland in feite werd vervangen door de twee jaar voor afzwaaien gepresenteerde GAZ-21, mocht de auto er in Polen nog even tegenaan. Sterker nog, FSO bouwde de auto als FSO Warszawa vrolijk door tot 1973! Deze Warszawa M20 GT moet een eerbetoon aan die Russisch-Poolse auto brengen.

KHM Motor Poland heefteen Ford Mustang GT, de met 5,0-liter grote supercharged V8 uitgeruste variant, als basis voor zijn project genomen. Volgens de Polen verwijzen met name de ronde vormen naar de M20 van weleer. Ook het Mustang-interieur is danig aangepakt. Het geheel is volgehangen met leer en op de middenconsole nemen we een fors display waar. De aandrijflijn zorgt in ieder geval voor weinig overeenkomsten. Waar het origineel diverse decennia geleden 52 pk uit zijn 2,1-liter grote viercilinder perste, is de achtcilinder in deze Warszawa M20 GT goed voor 420 pk.



Mooi of lelijk, bijzonder is het in ieder geval wel. De achterlichtunits lijken overigens afkomstig te zijn van de Mercedes-AMG GT. We zijn benieuwd of er meer onderdelen van al bestaande modellen af zijn gekomen. Zeer waarschijnlijk blijft het bij dit ene exemplaar.