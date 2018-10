Mét chroomstrip Bijgwerkte Ford Mondeo voor China

Ford heeft in China een modeljaarupdate voor de Mondeo gepresenteerd.

Ford hanteert wereldwijd een bijzonder Mondeo-beleid, en dat heeft niet alleen te maken met het feit dat wij de auto later kregen dan de Noord-Amerikanen of dat de auto in de Verenigde Staten 'Fusion' heet. In 2016 werd de Fusion in de Verenigde Staten gefacelift en in maart dit jaar werd de auto voor de Amerikaanse markt opnieuw bijgewerkt. In Europa reed tot voor kort nog 'de oude' Mondeo rond, maar onlangs werd duidelijk dat Ford een soort tussenversie had geïntroduceerd. Sinds de Mondeo aan de 6.2-emissienormen voldoet, heeft de Wagon een nieuwe achterklep met een over de gehele breedte van de achterzijde lopende chroomstrip. Officiële foto's hebben we er echter nog nooit van gezien. In China is nu een bijgewerkte Mondeo gepresenteerd waarop die auto wél beter te zien is.

Deze nu in China gelanceerde vernieuwde Mondeo heeft nieuwe achterlichtunits en, inderdaad, over de achterzijde van de Mondeo Wagon loopt nu een chroomstrip. Ook deze Mondeo heeft nog altijd niet de nieuwe koplampunits die op de Noord-Amerikaanse Fusion een plek kregen. Ook de sedanversie krijgt nieuwe achterlichten, met chroomafwerking, maar daarvan laat Ford nog even geen foto's zien. Vanbinnen wordt de Mondeo op detail aangepast, aanpassingen die voornamelijk betrekking hebben op de uitrusting en met de optielijst. Het instrumentenpaneel is nu volledig digitaal en heeft een diameter van 10,1 inch. Op de Chinese bestellijst zet Ford onder andere een 240 pk sterke benzineversie. Daarnaast zou de ophanging onder de loep zijn genomen.

We zijn in afwachting van een reactie van Ford Nederland op de vraag of dit de onlangs aangekondigde vernieuwde Mondeo is of weer een 'tussensmaak' .

UPDATE:

Ford Nederland laat weten dat het er vanuitgaat dat deze Chinese Mondeo de 'tussenversie' is.