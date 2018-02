Slideshow

Bijgewerkte Suzuki Vitara weer gesnapt 'Staat niet in Genève'

Suzuki heeft een facelift voor de Vitara in het vat zitten. De compacte cross-over is opnieuw gesnapt, ditmaal weer eens in de sneeuw.

Al in februari vorig jaar doken de eerste foto's op van een ingepakte Vitara, iets wat er sterk op wees dat Suzuki een facelift voor zijn begin 2015 op de Nederlandse markt verschenen model in het vat had zitten. De auto is nu voor de derde keer in camouflage-outfit opgedoken. Uit navraag bij Suzuki Nederland blijkt dat de gefacelifte Vitara níet in Genève debuteert. Mogelijkerwijs tovert Suzuki zijn bijgewerkte cross-over in september in Parijs uit de hoge hoed.

Ook nu blijkt weer dat Suzuki geen wereldschokkende, ingrijpende facelift doorvoert bij de Vitara. De neus van de Vitara krijgt een nieuwe bumper en aan de achterzijde lijkt nieuwe verlichting een plek te krijgen, met units die nu gebruikmaken van ledtechniek. Het achteruitrijlicht wordt in de nieuwe achterbumper geplaatst. Of Suzuki ook het motorengamma van de Vitara aanpast door bijvoorbeeld de 112 pk sterke 1.0 Boosterjet in de auto te gaan leveren, is nog niet bekend.