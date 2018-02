Slideshow

Bijgewerkt: Kia Optima Nieuwe looks, nieuwe motoren

Kia's Optima staat in opgefriste vorm op de beursvloer van Genève. De auto gaat er zowel op designtechnisch als op motorisch vlak op vooruit.

Eerder kregen we al de gefacelifte Kia K5, de Zuid-Koreaanse versie van de Optima, in beeld en vandaag is de dag dat Kia ook de bijgewerkte Europese variant presenteert. Opvallend gegeven: de auto krijgt niet alleen een aantal nieuwe uiterlijke details, maar ook twee volledig nieuwe motoren.

Om maar met die motoren te beginnen: de huidige 141 pk en 340 Nm sterke 1.7 CRDi-dieselmotor wordt vervangen door een 1.6 CRDi, een blok dat 136 pk en 320 Nm levert. Deze nieuwe zelfontbrander moet stukken schoner zijn dan zijn voorganger. Dan is er een voor de Optima nieuwe 1.6 T-GDI, een 180 pk sterke geblazen viercilinder benzinemotor die onder de 245 pk sterke 2.0 T-GDI een plek krijgt. Het blok is gekoppeld aan een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. Verder brengt Kia Driving Mode Select naar de Optima, een systeem waarmee zaken als gasrespons en de directheid van de besturing zijn in te stellen.

Vanbuiten is de gefacelifte Optima te herkennen aan een nieuwe voorbumper, een nieuwe grille, nieuwe koplampen en nieuwe ledachterlichtunits. De Optima Sedan krijgt daarnaast ook een nieuwe achterbumper. De lakkleur Runway Red is nieuw voor zowel de sedan als de Sportswagon. Tevens nieuw is een 7- of 8-inch infotainmentsysteem dat met Apple CarPlay en Android Auto kan omgaan.

In het interieur monteert Kia een nieuw stuurwiel en een van matchrome afwerking voorziene middenconsole. Sfeerverlichting is tevens van de partij. De GT en GT-Line profiteren van zwarte spiegelkappen, zwarte dorpelranden en een zwarte grille. Vanbinnen is two-tone leren bekleding beschikbaar.

In het interieur van de GT en GT-Line zijn dezelfde visuele vernieuwingen te vinden als bij de andere versies. Wel specifiek voor deze uitvoeringen zijn de two-tone leren bekleding in zwart-rood en zwartleren stoelen met rood stikwerk. Bij de GT is het GT-logo geborduurd in de voorstoelen, in grijs of zwart naar gelang de kleur van de bekleding.

Geen facelift zonder de toevoeging van nieuwe veiligheidssystemen. Zodoende brengt Kia vermoeidheidsherkenning naar de auto. Hetzelfde geldt voor een noodremassistent met voetgangersherkenning en een rijbaan- en grootlichtassistent.

In het derde kwartaal van dit jaar staat de vernieuwde Optima bij de Kia-dealers. Prijzen volgen in een later stadium.