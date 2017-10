Slideshow

Bijgepunte Cadillac CT6 beter in beeld Invloeden Escala Concept sijpelen door

Eerder dit jaar kregen we de opgewaardeerd CT6 al in beeld en vandaag laat Cadillacs grootste sedan meer van zijn strakgetrokken smoelwerk zien.

Cadillac parkeerde de CT6 in 2015 in zijn showrooms en sindsdien geldt de ruim 5,2 meter lange sedan, pak 'm beet 25 centimeter langer dan een E-klasse, als Cadillacs grootste sedan. Inmiddels hebben Cadillacs ontwerpers de schetsen opnieuw op te tekentafel gelegd en het eindresultaat laat zich nu beter zien dan de eerste keer dat we de bijgepunte CT6 in beeld kregen.

Nog altijd is het vernieuwde koetswerk fanatiek afgeplakt met camouflagemateriaal, maar het wordt meer dan voorheen duidelijk dat Cadillac de CT6 overgiet met designelementen van de Escala Concept, een studiemodel dat ruim een jaar geleden werd gepresenteerd. De vernieuwde grille laat zijn nieuwe vorm zien en ook de hertekende koplampunits zijn beter zichtbaar. Cadillac voorziet de CT6 tevens van de verticaal georiënteerde led-dagrijverlichting.

In Nederland kent de CT6 een vanafprijs van € 112.780. Voor dat geld krijg je een versie met een 3.0 V6 twinturbomotor in het vooronder, goed voor 417 pk en 555 Nm. De onthulling van de gefacelifte CT6 verwachten we in januari tijdens de North American International Auto Show in Detroit.