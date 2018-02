Slideshow

Bewijs: Hyundai i30N Fastback onderweg Zelfde recept in andere vorm

We hebben voor het eerst ook bijna tastbaar bewijs dat de Hyundai een N-versie van de i30 Fastback in het vat heeft zitten.

Tot op heden kennen we de i30 N alleen in hatchbackvorm, maar daar komt zeer spoedig verandering in. Hyundai is namelijk aan het testen geslagen met de een N-versie van de i30 Fastback. Hoewel de auto nog goed in de plakkers hangt, geven onder andere de uitlaatpijpen en de opvallende wielen de ware identiteit weg.

De i30 N Fastback krijgt zeer waarschijnlijk dezelfde 2.0 T-GDI mee als zijn hatchbackbroer. Dat betekent dat ook de plattere i30 over 250 pk en 353 Nm komt te beschikken. Daarmee sprint de al bekende i30 N in 6,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Wie opteert voor het Performance Package krijgt een 275 pk sterke Koreaan afgeleverd. De hatchback schiet zichzelf daarmee in 6,1 tellen naar een tempo van 100 km/h.