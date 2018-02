Slideshow

Bevestiging: SUV Rolls-Royce heet Cullinan Boven aan de SUV-voedselketen

Rolls-Royce bevestigt iets wat we eigenlijk allang wisten. De eerste SUV van het nobele merk draagt de naam Cullinan.

Dat Rolls-Royce de afgelopen jaren druk aan het klussen is geweest aan zijn eerste SUV is geen geheim. De Engelsen hebben zelf al diverse keren kleine brokjes informatie over de auto gepresenteerd. Rolls-Royce duidde zijn hoogpotige model altijd aan met de voorlopige werktitel 'Project Cullinan'. Nu meldt het merk de definitieve naam van de SUV die boven aan de SUV-voedselketen komt te staan. Inderdaad: Cullinan, vernoemd naar de grootste ongeslepen diamant die ooit is gevonden.

De Cullinan belooft een kolos te worden. De auto deelt zijn basis met de Phantom, een auto die al een wielbasis heeft van 3.552 mm. Niet alleen de luxe van de Phantom geeft een indicatie van wat we van de SUV kunnen verwachten, maar natuurlijk ook de aandrijflijn. De nieuwe Phantom heeft net als zijn voorgangers een V12 in het vooronder, al betreft het nu een 6,75-liter exemplaar dat door twee turbo's wordt bijgestaan.

Het is de afgelopen jaren druk geworden in het hoge SUV-segment. Met name merken die zich niet eerder aan een dergelijke auto waagden, verschenen ermee op de markt. Maserati heeft inmiddels de Levante, Bentley de Bentayga en Lamborghini gaf de met de Urus de LM002 een opvolger. Onlangs bevestigde zelfs Ferrari dat het met een SUV op de markt komt. BMW komt straks met een X7 op de proppen en naar verluidt werkt Land Rover aan een overtreffende trap van zijn Range Rover. Dan is er Mercedes-Benz die een nieuwe generatie GLS klaarstoomt voor marktlancering.