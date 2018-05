Volgend jaar op de markt Bevestigd: Skoda Superb plug-in op komst

Skoda heeft bevestigd dat de Superb de eerste auto van het merk zal zijn die beschikbaar komt met een plug-in hybride aandrijflijn.

De Tsjechen melden dat Skoda's Kvasiny-fabriek in het thuisland de productielocatie zal zijn waar de Superb PHEV van de band gaat lopen. De auto zal er volgend jaar voor het eerst van de band lopen.

In november 2016 doken de eerste geruchten op over de mogelijke komst van een plug-in hybride Superb. Wat de auto gaat aandrijven, is nog niet bekend. Mogelijkerwijs stopt Skoda techniek in de Superb die we kennen van de Passat-met-stekker: de Passat GTE. Hierin wordt een 156 pk sterke 1.4 TSI gekoppeld aan een elektromotor. Het gecombineerd vermogen ligt op 218 pk.

De komst van de Superb GTE gaat waarschijnlijk hand in hand met de introductie van een gefacelifte Superb. Meer informatie verwachten we later dit jaar.