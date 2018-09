Line-up voor Autosalon van Parijs bekend Bevestigd: nieuwe Mercedes-Benz B-klasse in Parijs

Slideshow

Mercedes-Benz laat weten wat het allemaal meebrengt naar Parijs. Wat blijkt: begin oktober maken we tijdens de grote Franse autobeurs kennis met de nieuwe B-klasse!

Mercedes-Benz heeft een bijzonder druk jaar. Het merk lanceerde niet alleen een nieuwe A-klasse, maar ook een sedanversie van die auto, een nieuwe GLE-klasse, de AMG GT 4-Door en een gefacelifte C-klasse. Tijdens de autosalon van Parijs stelt Mercedes-Benz de A 35 4Matic en de nieuwe GLE aan het grote publiek voor, allebei auto's die al digitaal zijn gepresenteerd. Daarbij beleeft begin oktober de volledig nieuwe B-klasse zijn debuut in Parijs, zo laat Mercedes-Benz vandaag weten.

Mercedes-Benz noemt de nieuwe B-klasse een auto waarbij "[...] de nadruk op het Sport-deel in het woord Sports Tourer" ligt. Dat klinkt verkooptechnsich natuurlijk erg lekker, maar uit eerdere spionagebeelden konden we al opmaken dat de nieuwe B-klasse in feite gewoon het ruimtelijke concept van de huidige generatie volgt. Met de nieuwe B-klasse wil Mercedes-Benz ongetwijfeld tegengas gaan bieden aan de 2-serie Active en Gran Tourers van BMW.

De derde generatie B-klasse moet in de eerste helft van volgend jaar op de mark verschijnen. Het huidige model verscheen in 2011 ten tonele en werd in 2014 gefacelift. Verspreid over twee generaties heeft Mercedes-Benz sinds 2005 in ons land een kleine 30.000 B-klasses verkocht. In 2012 had het model zijn beste jaar. Toen werden er 3.440 exemplaren verkocht.