Nieuw model naar Nederland! Bevestigd: nieuwe Lexus is ES

Slideshow

Het staat nu helemaal vast: de nieuwe Lexus die het merk straks aan de wereld voorstelt en die ook naar Nederland komt, is de volledig nieuwe ES!

Lexus laat een eerste afbeelding zien waarop de nieuwe ES volledig is te zien. Het merk kopt daarbij 'De volledig nieuwe ES, getransformeerd voor de wereld' en dat wijst er natuurlijk op dat het merk de ES ook buiten de Noord-Amerikaanse grenzen gaat voeren. Lexus Nederland kon eerder al aan AutoWeek vertellen dat de nieuwkomer ook naar ons land komt.

De ES is een momenteel een voorwielaangedreven sedan die in Noord-Amerika gebroederlijk naast de wat formaat betreft vergelijkbare achterwielaangedreven GS wordt gevoerd. De huidige ES, gebaseerd op de Toyota Avalon, steekt minder complex in elkaar dan de kostbaardere huidige GS. Het lagere prijskaartje zorgt voor succes. Vorig jaar verkocht Lexus in de Verenigde Staten 51.398 ES'en en daarmee is het ruimschoots de best verkopende sedan van het merk. Ter vergelijk: de IS ging 26.482 keer over de toonbank, de GS 7.773 keer.

De zesde generatie ES die straks vervangen wordt door dit nieuwe model, werd in 2012 op de markt gebracht. In 2015 ging de auto onder het mes, maar een nieuwe generatie staat dus klaar om hem op te volgen, iets dat eerdere spionagefoto's al bevestigden. Van een nieuwe GS hebben we nog niets vernomen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de ES, in ieder geval in Nederland, als vervanger van de GS gaat dienen.

De nieuwe sedan zal net als de nieuwe Camry, en auto's als de Prius, Auris en C-HR, gebruikmaken van Toyota's voorwielaangedreven modulaire TNGA-platform. Natuurlijk zal Lexus de auto voorzien van een hybride aandrijflijn. Wanneer hij komt, weten we nog niet, maar dát de auto naar Nederland komt staat wel voor de volle honderd procent vast!

De eerste ES werd in 1989 gelanceerd tijdens de North American International Auto Show, waar ook de voor het merk veel belangrijkere imagomaker LS werd gepresenteerd. Met de duo-onthulling voorkwam Toyota dat het zijn luxedivisie Lexus met slechts één model zou lanceren. De oer-ES was overigens gebaseerd op de Camry (V20).