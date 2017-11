Slideshow

Bevestigd: Geely nieuwe eigenaar Terrafugia 'Vliegende auto in 2019'

Terrafugia komt zo nu en dan voorbij met wilde dromen over vliegende auto's die op afzienbare termijn op de markt moeten verschijnen. Het Amerikaanse bedrijf is nu officieel in handen van het Chinese Geely, het moederbedrijf van onder andere Volvo.

In juli dit jaar maakten Chinese media al melding van een vermeende overname van Terrafugia door Geely, maar nu is de aankoop officieel bevestigd. Voor welk bedrag Terrafugia van de hand is gegaan, wordt niet vermeld.

Terrafugia werd in 2006 uit de grond gestampt door oud-studenten van MIT (Massachusetts Institute of Technology). Het bedrijf houdt vast aan het streven om in 2019 zijn eerste vliegende auto op de markt te brengen. In 2023 moet vervolgens een vliegende auto verschijnen die verticaal kan opstijgen of landen. Op die laatste kregen we in de vorm van de TF-X al een voorproef op te zien.