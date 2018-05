Dakloos met vier portieren Beter in beeld: Skoda Karoq 'Convertible'

Skoda heeft beter beeldmateriaal vrijgegeven van de dakloze Karoq die spoedig wordt gepresenteerd.

Eerder liet Skoda al een schets zien van de opengewerkte Karoq die een groep van twintig studenten van de Skoda Academy aan het klaarstomen is. Vandaag is beter te zien hoe hardhandig de schaar in de cross-over is gezet.

Opvallend hierbij is dat de Karoq niet omgetoverd wordt tot een driedeurs. De auto beschikt namelijk gewoon nog over vier portieren. Hoe de opengewerkte Karoq gaat heten, is nog niet bekend.

In 2014 waren studenten van Skoda's vakopleiding verantwoordelijk voor de Citijet, een tot cabriolet omgetoverde Citigo. Het jaar erop tekende het studententeam voor de Funstar, een opengesneden Fabia die nog het meest deed denken aan een reïncarnatie van de Felicia Fun. In 2016 jaar was deze bijzondere Atero het eindresultaat en vorig jaar maakten we kennis met de Skoda Element.