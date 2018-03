Slideshow

Beter in beeld: Opel Mokka X De keuze blijft

Opel heeft met de Crossland X al een verse compacte SUV op PSA-basis in het gamma, maar ziet alsnog bestaansrecht voor de Mokka X. De opvolger van het huidige model is nu beter te zien.

Deze auto kwam in dezelfde camouflagetrim al eerder voorbij, maar het daglicht van de nieuwe foto's werpt letterlijk meer licht op de zaak. De nog op General Motors-basis gestoelde Mokka X is op dit moment een beetje een ondergeschoven kindje naast de versere Crossland X, want de auto's opereren in hetzelfde segment.

Opel ziet echter bestaansrecht voor beide modellen en positioneert de Mokka X meer als een SUV, terwijl de Crossland X het iets 'softere' cross-over-alternatief is. Daarom zal er ook in de toekomst een Mokka X zijn, al leunt die dan uiteraard op Franse EMP2-basis. Opel wil vanaf 2024 slechts twee platformen in gebruik hebben en voor compacte modellen is dat de genoemde bodemplaat. De auto lijkt ook na de modelwisseling wat groter en serieuzer te gaan ogen dan de vrolijke, veelal tweekleurige Crossland. De kans bestaat dat Opel het formaat iets oprekt om het verschil groter te maken, zodat de Mokka de strijd aan kan met 'tussenmodellen' als de Hyundai Kona, Toyota C-HR en Volkswagen T-Roc. Ook die auto's opereren in het grensgebied van de 'traditionele' B- en C-segmenten. De nieuwe Opel Mokka X wordt in 2019 verwacht.