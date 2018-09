Microscopisch kleine kans op Europees debuut Beter in beeld: Genesis G80

Genesis werkt aan een nieuwe generatie van zijn subtopper. Het is die auto die nu wederom is opgedoken voor de lens van onze spionagefotograaf.

De G80 die momenteel in de Noord-Amerikaanse en Zuid-Koreaanse showrooms staat, is daar sinds 2016 te vinden. In feite betrof het een gefacelifte versie van de auto die sinds 2014 als Hyundai Genesis op de internationale prijslijsten stond. Sinds Genesis is losgeweekt van Hyundai en het als 'premiummerk' in de orderboeken staat, is het Genesis-model G80 genoemd. Een volledig nieuwe generatie staat in de ontwikkelingskamers en het is die auto die nu iets van zijn camouflagewerk loslaat.



Genesis geeft de nieuwe G80 ogenschijnlijk een stoerder vormgegeven koets mee dan het huidige model. Het nieuwe design is afgeleid van dat van studiemodellen als de Essentia Concept en de GV80. Zo wordt de grille stukken hoekiger en zijn de koplampunits sterk geknepen. Wat motoren betreft, verwachten we dat de G80 niet alleen meer leverbaar wordt met een V6 en met een V8, maar waarschijnlijk ook met een plug-in hybride aandrijflijn. Het is nog even de vraag of de verbrandingsmotor bij die krachtbron een vier- of zescilinder zal zijn.

Het is nog altijd onduidelijk of en wanneer Genesis in Europa beschikbaar komt. Genesis maakte drie jaar geleden bekend dat het op termijn ook de Europese markt zou betreden. Die plannen liggen nog altijd op tafel, maar de implementatie ervan is uitgesteld tot minstens 2019. Genesis-COO Thomas Schmid verklaarde eerder dat het lanceren van een premiummerk in Europa een uitdaging is. Volgens Schmid ligt het grootste probleem bij de aandrijflijnen, die niet voor de Europese markt geschikt zouden zijn. De komst van een plug-in hybride zou daar mogelijk verandering in kunnen brengen. We houden onze vingers gekruist. Genesis is momenteel alleen op de Noord-Amerikaanse, Chinese en Zuid-Koreaanse markt actief en in bepaalde landen in het Midden-Oosten.