Slideshow

Beter in beeld: gefacelifte Toyota Hilux Vernieuwd in Australië

Eerder kregen we de Thaise variant van de gefacelifte Toyota Hilux al te zien. Nu is de vernieuwde pick-up ook in Australië gepresenteerd.

In november zagen we reeds hoe de vernieuwde Hilux een grille krijgt aangemeten die enigszins lijkt op die van zijn grotere broers Tacoma en Tundra. Toyotas werkpaard is nu ook in gefacelifte vorm in Australië gepresenteerd, wat erop lijkt te wijzen dat Toyota de facelift langzaam over de wereld uitrolt. Verwacht de aangescherpte Hilux dus op termijn ook in Nederland op de markt.

De Hilux krijgt overigens niet alleen een nieuwe grille, ook de bumpers en de verlichting worden aangescherpt. De zo'n twee jaar oude Toyota lijkt er daarmee weer een aantal jaar tegenaan te kunnen. Op technisch vlak verandert er niets. Dat betekent dat in het vooronder opnieuw een 2,4-liter dieselmotor ligt die een vermogen van 165 pk produceert. Hoger op de lijst staat de 177 pk sterke 2,8-liter diesel. Liever benzine? Kies dan de 2,7-liter viercilinder met 156 pk en 240 Nm.

In Australië verschijnt de Hilux, met 47.093 verkochte exemplaren de populairste auto van het werelddeel (de Ford Ranger staat op plek 2 met zo'n 42.000 exemplaren), in drie nieuwe varianten op de markt: Rogue, Rugged en Rugged X. Die laatste is de ruigste van het stel, compleet met extra kunststof rondom en een bullbar.

Op de introductie van de Europese versie moeten we nog even wachten.