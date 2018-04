Ook meer bestellers in particulier bezit Bestelauto in Nederland gemiddeld steeds ouder

Een in Nederland in gebruik zijnde bestelauto was vorig jaar gemiddeld acht jaar oud, zo'n twee jaar ouder dan in 2010 het geval was. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De gemiddelde leeftijd van een bestelauto in Nederland is daarmee ten opzichte van 2010 met 25 procent gestegen. Die stijging heeft volgens het CBS onder andere te maken met de afgenomen verkoop van nieuwe bestellers als gevolg van het uitbreken van de economische crisis in 2008.

Het CBS zou het CBS niet zijn als het zijn mededeling niet verder zou aankleden met interessante cijfers over het Nederlandse bestelwagenpark. Zo weten we nu dat begin vorig jaar 851.000 bestelauto's eigendom waren van een bedrijf. 96 procent van het aantal bedrijfsbestelauto's heeft - hoe kan het ook anders - een dieselmotor onder de kap liggen. Bestellers die op naam staan van overheidsdiensten en bedrijven in de energiesector en in de sector openbaar bestuur zijn met een gemiddelde leeftijd van respectievelijk 4,1 en 5,9 jaar het jongst. Exemplaren in het bezit van bedrijven actief in de landbouw, bosbouw en visserij (11,1 jaar) en cultuur sport en recreatie (10,8 jaar) zijn gemiddeld beduidend ouder.

Naast de ruim 850.000 bestellers die in het bezit van een onderneming zijn, stonden begin 2017 94.400 bestelauto's op naam van particulieren. Dat aantal ligt 38 procent hoger dan in 2010. De gemiddelde leeftijd van een bestelauto in particulier bezit was begin vorig jaar zestien jaar.

In de Randstad zijn bestelauto's gemiddeld jonger dan daarbuiten. Hoe stedelijker het gebied, hoe lager de gemiddelde leeftijd. De oudste bestellers staan op Vlieland en Terschelling. Bestelauto's zijn daar gemiddeld respectievelijk veertien en dertien jaar oud.