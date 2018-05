Aan snelweg het hardst gestegen Benzineprijs hoogste niveau sinds 2015

De benzineprijs is in april dit jaar naar het hoogste niveau gestegen sinds augustus 2015. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag presenteert.

In april dit jaar betaalde de Nederlandse consument gemiddeld € 1,61 voor een liter Euro 95. Voorspelbaar maar interessant gegeven hierbij: aan de snelweg zijn de benzineprijzen het hardst gestegen. Aan de snelweg steeg de gemiddelde benzineprijs ten opzichte van 10 jaar geleden met 8,9 procent, waar deze stijging bij de lokale onbemande pomp gemiddeld met 6,4 procent bedroeg. In absolute zin is het verschil tussen de benzineprijs aan de snelweg en bij de onbemande pomp sinds 2008 toegenomen van 9 naar 19 cent. Het verschil in literprijs tussen de lokale bemande pomp en de lokale onbemande pomp bleef in deze periode met 4 cent stabiel.

In april dit jaar lag de prijs voor een liter Euro 95 bij 80 procent van de pompstations tussen de € 1,55 en € 1,67. In tien procent van de gevallen lag de prijs aan de pomp onder de € 1,55. De hoogst gemeten benzineprijs lag op maar liefst € 1,76 per liter. Bij de onbemande pomp lag de literprijs in april tussen de € 1,50 en € 1,73, terwijl die prijzen aan de snelweg tussen de € 1,55 en € 1,75 euro per liter lag. De lokale onbemande pomp laat prijzen zien tussen de € 1,49 en € 1,76 per liter Euro 95.

Voor het verkrijgen van bovenstaande gegevens heeft het CBS gebruikgemaakt van cijfers van TravelCard.