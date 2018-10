'Focus op elektrificatie' Bentley schrapt Bentayga Diesel

De eerste Bentley met een dieselmotor is geen lang leven beschoren. De in 2016 gepresenteerde Bentayga Diesel is namelijk al van de markt gehaald.

De in 2015 gepresenteerde Bentayga was de eerste SUV van Bentley, een auto die een jaar later de eer kreeg de eerste Bentley met een dieselmotor te zijn. De dieselversie van de Bentayga wordt in Europa van de markt gehaald, maar blijft leverbaar in landen als Australië en Zuid-Afrika.

Volgens Bentley heeft de veranderende houding van Europa ten opzichte van dieseltechniek er samen met de komst van de Bentayga V8 er voor gezorgd dat het merk zijn aandacht niet meer aan dieseltechniek, maar aan elektrificatie wil spenderen. Met dat laatste doelt Bentley ongetwijfeld op de eerder dit jaar gepresenteerde Bentayga Hybrid, een plug-in hybride met een aan een elektromotor gekoppelde V6-benzinemotor onder de kap.

We zijn nog in afwachting van een reactie van Bentley (Leusden) Nederland.