Bentley Grand Convertible 'in productie' Statig statement

In Dubai heeft Bentley het doek van een oude bekende getrokken. De Grand Convertible is al eens eerder vertoont, maar oogt nu net anders én kan daadwerkelijk worden gekocht. In theorie, althans.

In 2014, gelijktijdig met de introductie van de Mulsanne, toonde Bentley de Grand Convertible voor het eerst. Qua uiterlijk is de 'grote cabriolet' overduidelijk een open versie van de Mulsanne, al doet het 'middenschip' logischerwijs wat aan de Continental GTC denken. Sinds z'n eerste presentatie bleef het compleet stil rondom de super-convertible, tot nu toe. Bentley Emirates Dubai heeft namelijk tijdens een speciaal evenement het doek getrokken van de 'productieversie'. De auto lijkt als twee druppels water op het eerder getoonde exemplaar, met één verschil: de facelift van de Mulsanne is ook op deze open versie doorgevoerd. Dat betekent modernere koplampen, een andere voorbumper en verticale spijlen in de grille.

Achter die grille huist uiteraard de 6,75-liter V8, die in dit geval 537 pk mobiliseert. De Bentley Grand Convertible wordt nadrukkelijk onder de vlag van Mulliner gelanceerd, dus krijgen eigenaren alle ruimte om de auto naar eigen smaak samen te stellen en in te kleuren. Iedere Grand Convertible is daarmee al snel uniek, want het is ook nog eens één van de zeldzaamste auto's ooit. Niet meer dan 19 exemplaren zullen er worden gebouwd. Dat getal is volgens Bentley een eerbetoon aan het oprichtingsjaar van het merk, 1919.

Helaas zijn er op het moment van schrijven via de officiële kanalen nog geen beelden vrijgegeven. Het lijkt alsof Bentley de Grand Convertible ook op internet exclusief wil houden. Daarom rest ons deze twee afbeeldingen. Eén ervan is afkomstig van de Instagram-feed van Bentley Dubai, de ander van de beroemde autospotter en 'YouTuber' Shmee150.