Bentley Continental GT als GT3-racer 950 kilo afgeslankt

De nieuwe Continental GT is nog kakelvers, maar de edele Engelsman is nu al in zijn GT3-kostuum gestoken.

Eind augustus stelde Bentley de nieuwe Continental aan de wereld voor, de derde generatie van de Britse coupé waarmee de Engelsen voortborduren op het ontwerp van zijn voorgangers zonder echt in herhaling te vallen. Het is die auto die nu als GT3-racer de digitale wegen verkent.

Deze GT3-racer is uiteraard de niet-legale circuitversie van de Continental. Al het glimmende is van de auto geschroefd en de auto is natuurlijk voorzien van een spectaculair ogende bodykit die uit koolstofvezel is vervaardigd. De enorme taartschep achterop springt natuurlijk het meest in het oog, al doet ook de diffuser behoorlijk zijn best om de aandacht naar zich toe te trekken.

In tegenstelling tot in de Continental GT doet in deze GT3-racer geen 6,0-liter grote W12, maar een 4,0-liter grote V8 dienst als krachtcentrale, al is die oude achtcilinder wel gemoderniseerd. De van turbokracht voorziene V8 is voorzien van twee turbo's.

Opvallend detail, maar niet geheel onbelangrijk: deze circuit-Continental legt nog geen 1.300 kilo in de schaal en daarmee is de auto bijna 950 kilo lichter dan de 2.244 kilo wegende Continental GT. In juni gaat deze racer in de verkoop.