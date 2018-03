Slideshow

Bentley Bentayga plug-in Hybrid lekt uit 'Aandrijflijn van Panamera E-Hybrid'

Op de salon van Genève wil Bentley de plug-in hybride-variant van de Bentayga onthullen. Een grote verrassing is de auto dan echter niet, want ook deze nieuweling is voortijdig online beland.

De plug-in hybride SUV van Bentley is even kortstondig als voortijdig door Britse media op internet geplaatst. Het uiterlijk van de auto is weinig verrassend. De vierde versie van de Bentayga-line-up, na de W12, V8 benzine en dieselversie, is nagenoeg identiek aan z'n broeders. De uitlaatsierstukken komen overeen met de achtcilinderversies en de laadklep bevindt zich achteraan in de linkerflank. Omdat daar rechts de tankdop zit, valt de opening nauwelijks op. Uiteraard prijkt op de achterklep een 'Hybrid'-badge.

In het interieur is het belangrijkste verschil het scherm waarop de energiestroom zichtbaar is. Die energiestroom vindt volgens insiders plaats in de aandrijflijn van de Porsche Panamera E-Hybrid. Dat betekent dat er een 3.0 benzine-V6 wordt gekoppeld aan de elektromotoren, wat voor een totaalvermogen van 462 pk zorgt. De Panamera komt in theorie 51 km ver op stroom en heeft een CO2-uitstoot van 59 g/km, bij de Bentayga zou dat uitkomen op 75 gram.