Bentley hijgt Range Rover in de nek Bentley Bentayga op jacht naar Pikes Peak record

Slideshow

Bentley doet later dit jaar een gooi naar de titel als snelste SUV op een van 's werelds moeilijkste trajecten. Coureur Rhys Millen neemt tijdens de Pikes Peak Hill Climb plaats achter het stuur van de Brit.

Op 24 juni staat de recordpoging op de planning. Dan verschijnt de Bentayga W12 aan de startstreep van de beroemde Pikes Peak in de Rocky Mountains. Bentley doet dan een gooi naar de titel als snelste SUV tijdens het Pikes Peak International Hill Climb. Het huidige SUV-record is sinds 2013 in handen van de Range Rover Sport. De Range Rover deed toen 12 minuten en 35,61 seconden over het bijna 20 kilometer lange en 156 bochten tellende traject.

Om het record binnen te hengelen, moet de Bentayga een gemiddelde snelheid van 100 km/h halen op het smalle en bochtige parcours. Met twee overwinningen op zijn naam en ervaring met de berg tijdens de Red Bull Global Rallycross waagt Rhys Millen zich aan de strijd. Hij krijgt de sleutels van een door Bentley Motorsport aangepaste Bentayga W12 die zonder aanpassingen al de beschikking over 608 pk heeft. Naar verluidt is de Bentayga die eind juni in Colorado rijdt 300 kg lichter gemaakt. Of het de Bentley lukt, gaan we dan beleven.