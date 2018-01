Slideshow

Bentley Bentayga met benzine-V8 Praktisch net zo rap als W12

Bentley breidt het Bentayga-gamma uit met een nieuwe krachtbron. Voortaan is de luxueuze SUV ook met een benzine-V8 te krijgen.

Tot op heden was de 6,0-liter W12 de enige benzinemotor die Bentley op de bestellijst van de Bentayga had staan. De tweede en enige andere motorvariant was de 435 pk sterke 4,0-liter grote diesel-V8. Nu is ook een benzinemotor met acht cilinders te krigen.

Zoals verwacht betreft het de 4,0-liter grote biturbo-V8, die 550 pk en 770 Nm koppel levert. Daarmee staat een snelheid van 100 km/h in 4,5 tellen op de klok. De topsnelheid ligt op 290 km/h. Ter vergelijking: de Bentayga W12 rent in 4,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h en gooit bij 301 km/h de handdoek in de ring. Relatief kleine verschillen. Het brandstofverbruik van de V8 is logischerwijs stukken gunstiger. Het gemiddeld verbruik ligt op zo'n 11,5 l/100 km tegenover 13,1 l/100 km voor de W12. Het gewicht ligt op 2.395 kilo.

De van koolstofkeramische remmen voorziene Bentayga V8 is vanbuiten te herkennen aan zijn uitlaateindstukken. Nieuw voor het interieur zijn een met hout en leer afgewerkt stuurwiel.