Baojun 530 klaar voor China In 2018 op de markt

Er is weer een nieuwe vrucht ontstaan uit een van de joint-ventures die General Motors in China heeft met SAIC Motors. Ditmaal is het Baojun dat een nieuw model aan zijn modellengamma toevoegt.

In 2010 bracht de joint-venture SAIC-GM-Wuling, Baojun naar voren, een soort budgetmerk dat als alternatief van modellen van General Motors moest gaan fungeren. De afgelopen jaren hebben we al diverse Baojuns de revue zien passeren en vandaag laat het merk zien wat er volgend jaar aan de line-up wordt toegevoegd: de 530.

Details houdt Baojun nog even onder de pet, maar we kunnen alvast zien dat de 530 een cross-over is met een stoer ogend front en een bijzonder lijnenspel ter hoogte van de C-stijl. De 530, die medio volgende maand zijn debuut beleeft in Guangzhou, kom te beschikken over zowel atmosferische als geblazen benzinemotoren. De vijfzitter meet 4,66 meter in de lengte, is 1,84 meter breed en 1,76 meter hoog. Tussen de voor- en achteras bevindt zich een afstand van 2,75 meter. Daarmee is hij wat formaat betreft te vergelijken met de vorige generatie Audi Q5.