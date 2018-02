Slideshow

Bandenprikker opgepakt 34 autobanden lek gestoken

Een 27-jarige Amsterdammer is opgepakt voor het vernielen van 34 autobanden in Almere. Zijn motief is vooralsnog onbekend.

De politie heeft een 27-jarige Amsterdammer opgepakt voor het leksteken van in totaal 34 autobanden in Almere. Hij zou dat in november hebben gedaan op de parkeerplaats van een bowlingcentrum aan de Trekweg. Over zijn motief kan de politie niets zeggen. ,,Hij heeft het in elk geval opzettelijk gedaan en zal zich voor de rechter moeten verantwoorden'', zegt een woordvoerster.