Back to Basics: Volvo XC40

Auto van het Jaar, vorige maand het best verkochte model uit het Nederlandse Volvo-gamma en winnaar van een triotest met de BMW X2 en Jaguar E-Pace (AutoWeek 12): de Volvo XC40 beleeft een vliegende start. Voor net geen 40 mille staat hij voor je deur, maar wat heeft de Volvo XC40 Base allemaal te bieden? Tijd om dat uit te zoeken.

Volvo XC40 Base

€ 39.750

Na een nieuwe XC90 en XC60 was het eind vorig jaar tijd voor familie-uitbreiding in Gotenburg. Als kleinste telg van de cross-overfamilie kreeg de XC40 een opvallend afwijkend ontwerp. Waar de 60- en 90-serie aanzienlijke overeenkomsten hebben, staat de XC40 meer op eigen benen. € 39.750 vraagt Volvo voor de kaalste XC40. Een T3-benzinemotor met 156 pk voorziet de Zweed van zijn kracht. Met de rechtervoet plat naar beneden gedrukt haalt de Volvo 200 km/h, een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h neemt 9,4 seconden in beslag. Schakelen gaat door middel van een handgeschakelde zesbak. Een stapje hoger staat de T4 met 190 pk op de prijslijst voor € 4.000 extra. De topsnelheid ligt met die motor op 210 km/h en een soortgelijke sprint duurt 8,4 seconden. Dieselen kan vanaf € 43.975 met de D3 Base, een 150 pk sterke zelfontbrander.

Schermen

Aan de buitenkant van de Base is niet één-twee-drie te zien dat dit de XC40 in zijn kaalste hoedanigheid is. Toegegeven: door de 'Ice White'-lakkleur worden alle zwarte plastic accenten aan de buitenkant geaccentueerd, maar door de meegespoten spiegelkappen en handgrepen valt het nog mee. Een geoefend oog herkent een Base aan de zwarte dakrails en het ook al zwarte sierstuk onder aan de achterbumper, dat bij luxere versies wel in kleur is meegespoten. Liever geen witte, maar een andere lakkleur? Een extra investering van € 895 is dan onvermijdelijk. De koplampen zijn met ledlampen gevuld en viermaal 17-inch lichtmetaal wordt gemonteerd. De gaten waar bij een Inscription mistlampen prijken, blijven bij de Base (en duurdere Momentum) leeg: Volvo monteert deze enkel voor € 180 extra. De banden een maatje groter kost € 332. Nemen we plaats in de XC40 Base, dan doen we dat op gestoffeerde zetels. Voor met leer beklede stoelen vraagt Volvo een extra investering (+ € 1.710). Wel vinden we standaard een met leer afgewerkte pookknop en stuurwiel. Op het stuur bevinden zich de knoppen voor de cruisecontrol met begrenzer, achter het stuur bevindt zich een 12,3-inch beeldscherm voor het digitale instrumentarium. Een ander groot scherm zit er daarnaast standaard in de middenconsole: het 9-inch touchscreen voor bijvoorbeeld de bediening van de multimedia met Bluetooth-aansluiting zit in elke XC40. In de auto vinden we twee usb-aansluitingen, regelt de regensensor het interval van de ruitenwisser en kan het klimaat met de handmatige airconditioning worden geregeld. De auto start na een druk op de knop (opent niet keyless) en ramen worden rondom elektrisch bediend. Ook de spiegels laten zich met een druk op de knop verstellen. Elektrisch inklappen doen de buitenspiegels pas na het betalen van een meerprijs van € 280.

Parkeerverwarming

De Volvo XC40 wist tijdens de EuroNcap crashtest vijf sterren te behalen. Standaard is de Zweed dan ook voorzien van een batterij aan veiligheidsvoorzieningen, zoals Collision Mitigation Support en Lane Keeping Aid, die allebei een botsing trachten te voorkomen wanneer de bestuurder zonder richting aan te geven over de wegbelijning rijdt. Ook herkent de Volvo verkeersborden en heeft de bestuurder ten tijde van een ongeluk een knie-airbag die daar de grootste klap moet opvangen. Voor net geen 40 mille heb je dus een veilige cross-over. Natuurlijk kan het qua luxe altijd een beetje meer. Zo missen we navigatie op het grote scherm. Tegen een flinke meerprijs van € 1.160 is dat probleem echter verholpen. Een slimme koper ben je als je dan in de prijslijst gelijk het Business Pack Connect aanvinkt: daarvoor krijg je de navigatie én Park Assist aan de achterkant (+ € 1.195). Ook een elektrische achterklep op de wensenlijst? Dat kost je € 490. Klimaatregeling geregeld over twee zones? € 550 alstublieft. Een andere fijne optie is de parkeerverwarming met timer. Hierdoor verwarmt de XC40 zich voortijdig op tijdens de koude winterdagen. Fijn instappen én beter voor de motor. Het geintje kost je echter wel € 1.040.

Al met al dus een flink aangeklede Zweed. Haast jij je nu naar Volvo's configurator of spaar je toch nog even door? Laat het ons hieronder weten!