Back to Basics: Volvo V90 D3 Kinetic Met Pilot Assist!

We kunnen rustig zeggen dat Volvo momenteel lekker bezig is. De 90-serie is geweldig ontvangen en hetzelfde geldt voor de XC60 en XC40. Wat er overblijft van al dat fraais als je geen cent aan extra’s uitgeeft, bekijken we aan de hand van deze V90!

De Volvo V90 is een uiterst imponerende verschijning. Dat geldt in het geval van de volgehangen Inscription die we tot onze duurtestvloot mogen rekenen, maar het gaat ook op voor de basisversie. Achter de stoere neus van de voordeligste V90 in Kinetic-trim tokkelt de D3-dieselmotor, een viercilinder met 150 pk die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Daarmee komen we op het eerste onderscheidende aspect van deze Volvo, want alleen de D3 en D4 zijn leverbaar met drie pedalen. Omdat veel kopers ook bij deze motoren voor een automaat kiezen, is de pook die uit de middentunnel priemt een zeldzame verschijning. De automaatversie van de D3 staat voor € 51.995 te boek, een acceptabel verschil met de € 49.495 die de handgeschakelde variant moet opbrengen. Vandaag zijn we echter wél te beroerd om wat extra te investeren, dus de linkervoet moet aan de bak.

Hij mag dan imposant ogen, het verschil met 'betere' versies is direct duidelijk. Het overdadige chroom van de Inscription ontbreekt, maar ook de verchroomde raamomlijsting van de Momentum laat het hier afweten. Meer dan zwarte afwerking zit er niet in. Ook zijn de wielen met 17 inch een maatje kleiner dan bij andere versies en beschikt de D3 over slechts één uitlaateindstuk. Het meest onderscheidende aspect van deze variant zijn echter de koplampen. Hier geen kenmerkende Thor Hammer-dagrijverlichting, maar gewoon halogeenkoplampen achter helder glas. Ten slotte is er de kleur: 'Ice White Solid' is de enige lak die niet onder het metallic-label valt en daarmee de enige tint waarvoor geen meerprijs geldt.

In het interieur lijkt het je op het eerste gezicht aan weinig te ontbreken. Goed, de 'Charcoal'-sierelementen op het dashboard ogen wat duister en de zwarte stoffen bekleding is duidelijk niet de meest luxueuze optie, maar het grote 9 inch touchscreen op de middenconsole is gewoon present en op het stuurwiel zijn de nodige knoppen te vinden. Volvo doet dan ook niet kinderachtig en geeft de V90 een uitgebreid audiosysteem met Bluetooth-functionaliteit en klimaatregeling met twee zones mee. Ook het digitale instrumentarium, bij menig ander merk een peperduur extra, is standaard op de grote Zweed. De knoppen op het stuur dienen niet alleen voor de bediening van cruisecontrol en audio, maar hebben ook betrekking op Pilot Assist. Inderdaad: het systeem waarmee de auto tot 130 km/h vrijwel zelfstandig door het verkeer kan gaan, is standaard aanwezig!

Welbeschouwd is er dus bijzonder weinig te klagen aan boord van deze Zweedse reus. Dat we deze Kinetic-versie toch maar zelden zien, is evengoed niet onbegrijpelijk. Om te beginnen ontbreekt navigatie en schitteren ook stoelverwarming en keyless entry door afwezigheid. Het verschil zit hem hier echter meer in fraaie aankleding dan in de toevoeging van functies die vooral functioneel zijn. De meerwaarde van duurdere uitvoeringen moeten we dan ook vooral zoeken in zaken als mooiere bekledingssoorten, accenten in hout en aluminium, verchroomde elementen, grotere wielen, betere audio en panoramadaken. Ook elektrisch verstelbare comfortstoelen en klimaatbediening voor de achterbank zijn typisch van die opties die vaak worden gezien op een auto als deze. Zou jij kunnen leven zonder dit soort opsmuk of is het zonde om een auto als deze in zijn meest bescheiden trim te bestellen?