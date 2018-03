Slideshow

Back to Basics: Volvo V60 Één prijs, twee versies

Nog geen maand geleden was het zover: Volvo trok het doek van de gloednieuwe Volvo V60. De auto is met open armen ontvangen en wordt door de meeste mensen bijzonder mooi gevonden. Tijd om hem door de configurator te halen en te zien hoeveel daarvan overblijft in de kaalste hoedanigheid!

Volvo V60 D3 Base (óf T5 Momentum)

€ 43.995

Als we kijken naar de prijslijst van de V60, dan valt er gelijk iets op. De 'Base' is de basisvariant die we ook uit de XC40 kennen. De V60 is echter nog zo nieuw dat er met een Base vooralsnog enkel te dieselen valt. Wie voor een benzinemotor gaat, komt voor nu terecht bij de luxere 'Momentum' met de sterke T5-motor (250 pk, automaat). Dit heeft als gevolg dat de instap-diesel- en -benzineversie voorlopig dezelfde vanafprijs hebben, namelijk € 43.995. Als de Base-uitvoering ooit beschikbaar komt op een benzine-V60 en/of er een zwakkere benzineversie verschijnt, kan de vanafprijs dus nog flink omlaag. Omdat de Base-versie ondanks z'n gelijke prijs toch echt de instapper is, gaan we vanaf nu uit van de diesel-V60.

De V60 D3 Base beschikt over een 150 pk sterk dieselblok die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. In nipt minder dan 10 seconden rolt de Zweed hiermee vanuit stilstand naar 100 km/h. De top ligt op 205 km/h. Qua power zit het dus wel snor voor een instapper. Evenmin mag de V60 klagen over de spullen die hij meekrijgt. De koplampen zijn standaard uit leds opgebouwd, het grote scherm siert altijd het dashboard en de achterklep gaat met één druk op de knop open of dicht. Ook elektrische ramen rondom, cruisecontrol, een regensensor en gescheiden klimaatregeling behoren tot de standaarduitrusting. Emergency Brake Lights waarschuwt het achteropkomend verkeer bij een noodstop en de Lane Keeping Assist zorgt ervoor dat onbedoeld 'buiten de lijntjes kleuren' vrijwel onmogelijk wordt.

Aan de buitenkant brengt Volvo de witte lakkleur als enige 'gratis' kleur aan. Voor metallic kleuren vraagt Volvo een meerprijs van € 995. Wieldoppen kent de V60 niet, want de Base krijgt al gelijk vier lichtmetalen 16-inchwielen mee. De zetels zijn met stof bekleed. Wens je leer, dan vergt dat een minimale investering van € 1.820. Leer vind je wel op het stuurwiel en de versnellingspookknop. Voor tijdens de koude dagen is er optioneel van alles te verwarmen. Het stuurwiel wordt voor € 240 elektrisch verwarmd, verwarmde voorstoelen hebben een meerprijs van € 230 en de optie op de twee buitenste zitplaatsen van de achterbank kost € 350. Mis je verwarmde ruitenwisserbladen? Voor € 65 monteert Volvo ze op de V60. Hoewel de buitenspiegels zich wel standaard elektrisch laten bedienen, kost het € 280 extra om ze ook elektrisch te laten inklappen. Waar de mistlampen op de neus van de V60 bij de Base ontbreken, kan daar voor € 220 verandering in worden gebracht. Sensus-navigatie kost €1.180 extra. Is de V60 in z'n kaalste verschijningsvorm de moeite waard, of is het maar goed dat de Base-versie vooralsnog aan het benzinegamma voorbij gaat?