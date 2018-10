Kek kleurtje Back to Basics: Volkswagen Up

De Volkswagen Up blijft een gewilde auto voor de Nederlandse consument. Vorig jaar veroverde Volkswagens kleinste nog de tweede plek als populairste nieuwe auto, nu staat hij op de zesde positie. De WLTP zorgt voor een prijsverhoging, maar instappen kan voor bijna 12 mille: dit is de Volkswagen Take Up.

Volkswagen Take Up 1.0 MPI

€ 11.750

Na grote concurrenten zoals de Kia Picanto, Toyota Aygo en Suzuki Celerio te hebben behandeld, is het de hoogste tijd om één van de populairste kleintjes van het land erbij te pakken in deze rubriek.

De drieling Seat Mii, Skoda Citigo en Volkswagen Up stamt in 2011. Bijzonder is dat de vrijwel identieke Seat en Skoda in geen velden of wegen in de top 10 van populairste auto's van dit jaar te vinden zijn. De Skoda op plaats 60, de Mii zelfs op plek 124. De redelijk grondige facelift van de Up in 2016 kan hier veel invloed in hebben, want naast de zeer subtiele facelift van de Skoda in 2017 rijden de overige twee eigenlijk nog in hun oorspronkelijke jasje rond.

Als echte instapper is de Up als enige van de drieling als driedeurs leverbaar, net als de GTI. Behalve aan de 14-inch stalen wielen met plastic doppen, herken je een basis-Up in één oogopslag aan de zwarte kunststof spiegelkappen en deurgrepen. Enige vorm van 'versiering' vinden we in de vorm van een glimmende sierrand aan weerszijden van het logo op de neus, verder doet het uiterlijk vrij kaal aan. De kosteloos te bestellen lichtblauwe lakkleur maakt het uiterlijk daarentegen tot een iets guitiger geheel. Is de blauwe kleur toch wat te heftig voor op de oprit? Ook wit kost geen euro extra. Rode unilak is tegen meerprijs van € 149 leverbaar, metallic lak kost € 483.

Onder de motorkap ligt de 1.0 MPI benzinemotor met 60 pk. Optrekken van 0 naar een snelheid van 100 km/h neemt 14,4 seconden in beslag, de topsnelheid ligt op een bescheiden 162 km/h. Geen wereldprestaties, maar een showroomlokker is het blokje ook niet. Volkswagen deed wel eens anders; het presteerde het namelijk om een 1,0-liter benzinemotor met 85 pk als overduidelijke instapper voor de Golf aan te bieden. De 1.0 MPI is naast de 115 pk sterke GTI en 1.0 EcoFuel op aardgas tegenwoordig de enige aandrijflijn voor de Up.

Behalve de GTI is de basisversie de enige Up die als driedeurs te krijgen is. Achterportieren kosten € 380 extra. De Take Up is verder voorzien van een handvol standaard voorzieningen: de deuren kunnen op afstand worden geopend en afgesloten, ruiten gaan elektrisch op en neer, dagrijverlichting is van LED-lampjes voorzien en de bestuurdersstoel is in hoogte verstelbaar. Verder is een kale bedoening in de Up. Spiegels moeten bijvoorbeeld met een ouderwets stengeltje worden ingesteld en voor vermaak moet je zelf liedjes zingen want een radio maakt plaats voor een stuk plastic. Het klimaat regel je door de ramen open of dicht te doen. Op zich is het allemaal niet zo gek voor dit segment. Zo heeft een instap-Picanto wel een radio, maar weer geen elektrische ramen. In de Aygo is het nog meer behelpen, want daar missen radio én elektrische ramen terwijl die vrijwel hetzelfde kost als deze Up.

In de prijslijst van de Up staat de Move Up als volgende stap. Vijf deuren, radio met bluetooth, regensensor en meegespoten deurgrepen en spiegelkappen zijn standaard aanwezig voor € 13.190. Cruisecontrol en airconditioning blijven grote afwezigen, daarvoor moet je nog een treetje hoger naar de High Up (€ 15.185). Op de Take Up is airconditioning overigens ook los bestelbaar: € 612. Voor de radio als losse optie vraagt Volkswagen € 375. Bij de Move Up is cruisecontrol alleen leverbaar in combinatie met het 'Comfort Pakket' tegen een meerprijs van € 748.