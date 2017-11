Slideshow

Back to Basics: Volkswagen T-Roc T-Roc zonder Roll

Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat Volkswagen met de T-Roc een poging doet om in de kijker te komen in het hippere deel van het segment der compacte SUV’s. Maar lukt dat nog steeds als we voor de absolute basisversie gaan?

Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 115 pk

€25.995

Het contrast tussen de auto's op de persfoto's en de hier afgebeelde T-Roc is gigantisch. Weg zijn de vrolijke kleuren op koetswerk en dashboard, de grote wielen en de opmerkelijke 'ronde' led-dagrijlichten. Van de 24 kleurcombinaties (!) die leverbaar zijn op dit model, zijn er 'maar' 11 leverbaar op de eenvoudigste variant. Dat komt vooral doordat het dak in dit geval altijd wordt uitgevoerd in de kleur van de carrosserie, waarmee de T-Roc meteen een minder opvallende verschijning wordt. Wie überhaupt geen geld wil uitgeven aan kleur, en daar gaan we in deze rubriek uiteraard vanuit, is veroordeeld tot het donkere 'Urano Grey'. Wit vergt een investering van €129, voor knalrood moet €146 worden betaald. Metallic lak kost €730 extra. Het sobere karakter van de buitenkant wordt mede mogelijk gemaakt door de wielen, want naar lichtmetaal kan de koper van een instap-T-Roc fluiten. In plaats daarvan monteert Volkswagen 16-inch staal met wieldoppen. Led-achterlichten zijn standaard, maar de koplampen zijn bij deze versie 'gewoon' halogeenunits.

Door naar het interieur! De T-Roc-zonder-toevoeging krijgt simpelere stoelen mee dan de Style- en Sportversies. De met zwarte stof beklede bestuurdersstoel is in hoogte verstelbaar, maar wie dat ook voor de passagiersstoel wil, moet het 'Stoelpakket' aanvinken. Behalve die hoogteverstelling krijg je dan een volledig neerklapbare bijrijdersstoel en een lendensteun in beide voorstoelen. Een groot gemis is dan nog steeds de middenarmsteun voorin, die pas bij de Style in beeld komt. De achterbank is bij de instapper in twee gelijke delen neerklapbaar, terwijl dat vanaf de Style ongelijke delen zijn.

Als het aankomt op elektronische snufjes, lijkt het alsof Volkswagen de kosten laag wil houden door zo min mogelijk mogelijkheden aan te bieden. Zo zijn de regensensor, een automatisch dimmende binnenspiegel en elektrische ramen rondom standaard aanwezig, maar ontbreekt cruisecontrol. Een optie voor een eenvoudige variant van die rijhulp is er niet, men dient direct voor adaptieve cruisecontrol te kiezen. Die vergt een investering van €537 en is niet als traditionele cruisecontrol –dus zonder automatisch afstand houden- te gebruiken. Airco is standaard aanwezig, de automatische variant kost €246 extra. Waar auto's uit lagere segmenten het in basistrim vaak zonder radio moeten doen, krijgt de T-Roc standaard een muziekinstallatie mee. Het systeem gaat gepaard met een kleuren-touchscreen en dat oogt wel zo compleet, maar het ontbreken van een Bluetooth-functionaliteit past niet zo goed bij die uitstraling. Bellen en muziek streamen behoort hier dus niet tot de mogelijkheden.

Zoals te doen gebruikelijk is bij basisversies, valt er ook op motorengebied weinig te kiezen. De eenvoudigste T-Roc is er alleen met de 1.0 TSI met 115 pk, in combinatie met een handgeschakelde zesbak. Zelfs de eenvoudigste diesel, die eveneens 115 pk levert, gaat aan de bescheiden neus van deze uitvoering voorbij. Zo'n eenvoudige TSI voldoet ongetwijfeld prima, maar geldt dat ook voor de omschreven standaarduitrusting? We horen het graag!