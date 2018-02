Slideshow

Back to Basics: Volkswagen Polo Showroomlokkertje

Al sinds jaar en dag is de Volkswagen Polo razend populair. In 2017 maakten we kennis met de zesde generatie. Die nieuwe Polo kun je zo dik aankleden als je wilt met een lijst aan opties en verschillende pakketten, maar hoe ziet de kaalste Trendline eruit?

Volkswagen Polo 1.0 Trendline

€16.151

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: heel anders. Met de Trendline staat er een Polo in de showroom waar niemand echt warm voor zal lopen. Waarom? Neem de (enige) benzinemotor die je voor deze versie kunt bestellen: de 1.0 MPI met slechts 65 pk. Het blokje zorgt voor een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 15,5 seconden en met het gaspedaal plat op de vloer heeft de Duitser een top van 164 km/h. Daarnaast ontbreekt het elk spoor van een aantal basale voorzieningen. Denk daarbij aan cruise-control (€146), airconditioning (€967) en elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels. Stalen 15-inch wielen met doppen sieren het exterieur en de spiegelkappen en handgrepen zijn niet in kleur mee gespoten met de rest van de auto. De kleur voor de Trendline is overigens 'Urano Grey', voor alle overige kleuren betaal je minimaal €126 extra. Metallic lak is nog een stapje duurder met een prijskaartje van €620. Het interieur is met een titaan-zwarte stoffen bekleding afgewerkt en oogt verder vrij kaal. Naast de versnellingspook zit een reeks knoppen die verder nergens voor dienen, behalve dat ze laten zien dat je veel opties mist.

Radio

Voorzieningen die de kaalste Polo wél uit Wolfsburg meekrijgt, zijn de dagrijverlichting met led-lampjes, de voorste portierramen die wel elektrisch bedienbaar zijn, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en de radio met het 16,5 centimeter brede touchscreen (zonder bluetooth). De deuren open je daarnaast ook standaard op afstand met de afstandsbediening in de klapsleutel. Met die radio heeft deze Polo een voorsprong op de kaalste Ibiza van concerngenoot Seat, die het zonder moet doen. Die auto is echter flink goedkoperen beschikt bovendien standaard over 75 pk.

Comfort

Het lijkt er dan ook op dat Volkswagen de Trendline enkel in het gamma heeft staan om mensen naar de showroom te lokken. Kijken we bijvoorbeeld een stapje hoger bij de Comfortline, dan krijgt de koper er minimaal 10 pk bij en zijn voorzieningen als airconditioning, multimedia met bluetooth, cruise control en elektrisch bedienbare spiegels wel standaard aanwezig. De instapprijs van deze uitvoering ligt echter een stuk hoger dan die van de Trendline: €18.550.