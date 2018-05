Slechts 85 pk onder de kap Back to Basics: Volkswagen Golf

Wat maakt de Volkswagen Golf toch vaak veel los onder de lezers van AutoWeek. Het is dan ook de hoogste tijd om één van 's werelds populairste modellen te ontdoen van al zijn opties om te zien wat men dan aan spullen overhoudt.

Boven aan de lijst van meest geproduceerde auto's van Volkswagen staat natuurlijk de Golf, met ruim 34 miljoen (oktober 2017) stuks. Na ruim veertig jaar zijn we toe aan de zevende generatie, die volgend jaar een opvolger krijgt. Begonnen als drie- en vijfdeurs en stationwagon zijn nu alleen de laatste twee in ons land nog leverbaar. Instappen doet de Golf-rijder daarom sinds kort in een vijfdeurs hatchback met onder de kap de 1,0-liter benzinemotor, die er 85 pk uit perst. Dit is overduidelijk een instapmotor, want enkel in de Trendline is dit blok leverbaar. Een sterkere Trendline is er dan weer wel: voor € 24.750 (+ € 1.260 dus) heeft je rechtervoet 110 pk tot zijn beschikking. Aan het 85 pk sterke blok koppelt Volkswagen een vijfbak, de sterke versie heeft zes versnellingen.

Ter vergelijking: bij de onlangs gepresenteerde nieuwe Ford Focus krijg je meer pk's voor minder geld. In combinatie met de 100 pk sterke 1.0 EcoBoost-benzinemotor kost de vijfdeurs hatchback bij Ford namelijk € 23.795. Ook bij andere concurrenten ligt de prijs voor meer vermogen lager: een Mazda 3 met de 1,5-liter benzinemotor met 100 pk kost € 22.790, een Opel Astra met 105 pk heeft een prijskaartje van € 20.999. Opvallend is dat de Seat Leon, een product van hetzelfde concern als de Golf, een 1.0 EcoTSI met 115 pk als instapper heeft. Deze verlaat de showroom voor € 22.500. In dat opzicht staat de Golf dus met 1-0 achter.

Maar hoe zit dat met de uitrusting? Iedere Golf krijgt standaard airco, een radio met multimediasysteem (usb en Bluetooth), een leren stuurwiel en elektrisch bedienbare ramen en spiegels. Aan de buitenkant zijn de achter- en dagrijlichten voorzien van ledlampen (dimlicht is halogeen), is de auto in 'Urano Grey' gespoten en zitten er stalen 15-inchwielen met doppen onder de Duitser. De mistlampen met bochtenverlichting zijn eveneens standaard. Dingen die in deze lijst wellicht ontbreken, maar wel gewild zijn, staan wel aangevinkt bij de Comfortline. Die versie biedt automatische airco, adaptieve cruisecontrol, parkeersensoren rondom en een multifunctioneel stuurwiel. Dat drijft de prijs echter wel op: instappen met de 1,0-liter TSI met 110 pk kan dan vanaf € 26.790. Opties voor de Trendline staan er in de prijslijst in de vorm van 17-inch lichtmetaal (€ 1.495), leren bekleding (€ 1.999) en een trekhaak (€ 749).

Extreem kaal is de simpelste Golf dus niet meer, maar indrukwekkend is de basis-uitrusting evenmin. De Focus biedt namelijk in zijn kaalste hoedanigheid onder meer een 6,5-inch touchscreen met onder meer Apple CarPlay en Android Auto, 16-inch lichtmetaal, airco en elektrisch bedienbare ramen rondom. Ook in vergelijking met de Mazda 3 scoort de Golf niet per se bovengemiddeld met zijn uitrusting. Naast een Astra Selection komt de Golf er wel goed vanaf, want bij de goedkopere Opel is het stuurwiel in kunststof uitgevoerd, moeten de passagiers achterin de ramen open slingeren en maakt het touchscreen plaats voor een 'gewone' radio.