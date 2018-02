Slideshow

Back to Basics: Toyota Land Cruiser Spatlappen zijn standaard

De Toyota Land Cruiser is een icoon binnen de autowereld en het is niet meer dan logisch dat je bij zo’n onverwoestbare terreinbeul andere prioriteiten stelt dan bij een zuinige, praktische hatchback. Hoe dat in de praktijk uitpakt, zien we vandaag!

Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D Comfort 3-deurs

€ 71.340

Daar is ook alle aanleiding toe, want de Land Cruiser is onlangs gefacelift. De nieuwe neus en het dito interieur brengen hem weer helemaal bij de tijd, maar aan het karakter van de auto is niets veranderd. Dat betekent dat de 'Prado', zoals deze 'kleine' versie elders heet, er ook weer als driedeurs is. Combineer dat koetswerk met het Comfort-uitrustingsniveau, en je hebt de basisversie van deze alleskunner te pakken. Een koopje is dat in ons land helaas niet: dankzij de bpm moet deze auto op geel kenteken nog altijd € 71.340 opbrengen. Wel is hij aanzienlijk goedkoper dan een vergelijkbare vijfdeurs, die minimaal € 75.275 van je spaargeld opslokt.

Liefhebbers van de eerlijke recht-voor-z'n-raap-uitstraling van basisversies komen bij deze Land Cruiser zeker aan hun trekken. Chroom schittert door afwezigheid, zwart plastic kun je krijgen! De buitenspiegels, handgrepen, grille en dakrails zijn in dat materiaal uitgevoerd. Ook de stalen 17-inchwielen staan hem wat ons betreft prima en de vier grote spatlappen maken het pragmatische plaatje compleet. Opfleuren met wat kleur? Vergeet het maar: zwart en wit zijn de opties waarvoor geen meerprijs geldt. Om de Verenigde Naties en het Rode Kruis tegemoet te komen, gaan we vandaag voor wit.

Ook het interieur oogt eenvoudig, maar het gemis op uitrustingsniveau valt mee. De bestuurder heeft sowieso de beschikking over alles wat nodig is voor het betere terreinwerk, zoals permanente vierwielaandrijving met hoge en lage gearing, de 2.8 D-4D-dieselmotor en Off-road Stability Control. De diesel is in dit geval gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak, lekker zelf aan de slag dus. Dat betekent gelukkig niet dat het afzien is aan boord van deze rijdende legende. Zaken als cruisecontrol, een middenarmsteun, elektrisch bedienbare ramen, een redelijk uitgebreid audiosysteem en een handbediende airco zijn aanwezig. Luxere versies bieden verwennerij als navigatie, leer, het nodige chroom en nog meer elektromotortjes, maar of je daar in de rimboe behoefte aan hebt, is de vraag. Of je in de Nederlandse asfaltjungle behoefte hebt aan een enorme terreinbeul van 70 mille, is dat overigens ook. Zijn iconische status heeft de auto wat ons betreft echter zeker verdiend.