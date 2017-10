Slideshow

Back to Basics: Toyota C-HR Behoorlijk compleet

De Toyota C-HR is een opvallend gelijnde auto. Zijn opmerkelijke koets valt kennelijk bij veel mensen in de smaak, want over populariteit heeft het model niet te klagen. Of de auto in zijn simpelste vorm nog steeds aantrekkelijk is, zoeken we vandaag uit.

Toyota C-HR 1.2T Comfort

€25.295

Die simpelste uitvoering heet bij Toyota 'Comfort' en staat voor net iets meer dan 25 mille te boek. De Hybride-uitvoering, die goed is voor zo'n 75 procent van de C-HR-verkopen, is echter flink duurder. Sterker nog, de Comfort kan niet eens als Hybrid worden besteld. Zuinige kopers die zich op de aanschafprijs concentreren, krijgen daarom altijd de 1.2T-benzinemotor voorgeschoteld. Daar is gelukkig niets mis mee, weten we na enige maanden in onze duurtest-C-HR. Ook de handgeschakelde zesbak is prettig in de omgang.

Adaptieve cruisecontrol

Wellicht zit het pure afzien hem dan in de uitrusting. Om met de meest basale zaken te beginnen: de Comfort beschikt standaard over airconditioning, elektrische ramen rondom en cruisecontrol. Sterker nog, zelfs adaptieve cruisecontrol is altijd aanwezig! Het is onderdeel van Toyota's Safety Sense, een standaard voorziening die daarnaast onder meer bestaat uit automatisch inschakelend grootlicht en een rijstrookhulp. Ook muziek luisteren kan altijd in Toyota's hippe cross-over, al houdt de omvang van de installatie met vier speakers niet over. Voor de aansturing is een radio met een cd-speler en een aux- en usb-aansluiting verantwoordelijk. Ook muziek streamen en telefoneren via Bluetooth is mogelijk, maar de basis-audio-installatie beschikt niet over een groot kleurenscherm om dat alles te bedienen. In plaats daarvan biedt de uitstulping op het dashboard onderdak aan een heleboel fysieke knoppen. Knoppen zijn ook op het stuur te vinden, zij het alleen aan de rechterkant. De linkerspaak, die bij duurdere versies plaats biedt aan extra audiobediening, blijft leeg.

Wieldoppen

Al met al lijkt er bijzonder weinig mis met de basisversie van de C-HR, maar toch zijn er nog wel wat redenen te bedenken om voor een duurdere versie te kiezen. Dat heeft deels te maken met uiterlijkheden. Zo ontbeert de Comfort lichtmetaal en krijgt de auto in plaats daarvan 17-inch wieldoppen mee. Ook is de auto in één kleur uitgevoerd, al geldt dat ook voor veel duurdere versies. Wie niets wil uitgeven aan de lakkleur, is veroordeeld tot een koetswerk dat geheel in 'Pure White' is uitgevoerd. Ledkoplampen, ledachterlichten, mistlampen voor, kleurrijke accenten in het interieur en een met leer bekleed stuurwiel, de Comfort moet het zonder stellen.

Dode hoek

Tegelijkertijd zijn er nog een aantal 'harde' uitrustingskwesties die wellicht voor sommigen een blokkade zullen vormen. Zo ontbreekt klimaatregeling, de eerdergenoemde airco is de handmatige variant. Ook beschikt elke andere uitvoering over minimaal twee extra speakers, een automatisch dimmende binnenspiegel, een regensensor en verkeersbordherkenning. Het grootste probleem bevindt zich echter achteraan, want deze C-HR heeft in geen achteruitrijcamera én geen parkeersensoren. Daar kunnen we normaliter prima mee leven, maar de Japanse cross-over behoort tot de minst overzichtelijke auto's van dit moment en heeft dode hoeken waar complete gezinnen in kunnen verdwijnen. Toch €437 uitgeven aan parkeersensoren achter, dan maar?