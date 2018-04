Extreem dure opties Back to Basics: Tesla Model S

Sinds de komst van de Model S lopen de gemoederen rond Tesla nog wel eens hoog op. De auto is, in tegenstelling tot zijn kleinere broertje, helemaal ingeburgerd. Tijd om eens te kijken wat de koper van een 'kale' Tesla Model S allemaal meekrijgt van Elon Musk. Veel opties zijn er niet, maar ze kosten wel een fortuin.

Tesla Model S 75D

€ 87.125

Wat kun je bij Tesla voor een kleine 90 mille allemaal verwachten? 'Veel' luidt het antwoord, want een standaard Model S zit goed in zijn spullen. Beginnende bij de motorisering. Bovenaan de motorenlijst staat de 75D met 75 kW/h. Volgens de NEDC-meting kom je zo'n 490 km ver op één volle batterij, ligt de topsnelheid op 225 km/h en neemt een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h een luttele 4,4 seconden in beslag. Prestaties waar je je niet voor hoeft te schamen. Een stapje hoger in de lijst staat de 100D: deze komt 632 km ver en heeft een top die nog eens 25 km/h hoger ligt. Prijzen beginnen dan bij € 110.175.

Dan de uitrusting. Buiten vinden we standaard 19-inch lichtmetalen wielen, een glazen dak en de 'solid black' lakkleur. In de koplampunits vinden we led-lampen, net zoals bij de mistlampen. Ook met de veiligheidstechnologieën zit het wel snor bij de Model S. Zo is er een waarschuwingssysteem voor zijdelingse botsingen en beschikt de auto over een automatisch noodremsysteem. Instappen kan met de sleutel in de zak na het openen van de deuren met de verlichte deurgrepen. De stoelen met stoffen bekleding kunnen voorin worden verwarmd door de 'knoppen' op het enorme touchscreen die elke Tesla heeft. Navigatie vindt iedere Tesla-rijder overigens ook op dit scherm. De buitenspiegels zijn verwarmd en worden elektrisch ingeklapt, de achterklep laat zich ook automatisch bedienen. Je zou dus kunnen stellen dat een Model S van alle gemakken voorzien is.

Nu zijn er natuurlijk ook enkele opties beschikbaar. Schrik niet, want de prijskaartjes die eraan hangen zijn geen kattenpis. Zo is een Model S met zwarte lak een chique verschijning, maar voor wie bijvoorbeeld donkerblauw wil, vraagt Tesla een investering van minimaal € 1.060 tot maximaal € 1.600. Lederen bekleding? € 3.500 graag. 21-inch lichtmetalen wielen? Dat kost € 4.800 alstublieft. Voor wie een set Tesla-winterbanden wil, kan hij of zij een vinkje van € 2.800 in de optielijst zetten. Een zonnedak kent een prijskaartje van € 2.100 en voor een bankje met twee extra (kinder)stoelen in de achterbak vangt Tesla graag € 4.200. De duurste optie heeft een prijs van € 5.300. Daarvoor krijg je een verbeterde variant van de autopilot.

Leuk is dat Tesla de levertijd van deze Model S wél weet. Wie nu hem nu bestelt, krijgt eind juni de sleutels. Een verademing na alle verhalen omtrent de Model 3.