Klein autootje, weinig luxe Back to Basics: Smart Fortwo

Slideshow

We nemen je mee naar 1998, het jaar waarin Daimler het doek van de Smart City Coupé trok. Hoge ogen wist het kleine autootje te gooien door zijn unieke ontwerp, constructie en concept. De derde generatie staat inmiddels enkele jaren bij de dealer. Hoeveel auto krijg je van Smart na het neerleggen van de vraagsom van rond de 13 mille?

Smart Fortwo Pure

€12.995,10

Een wereld van verschil zou je het kunnen noemen als je de eerste City Coupé (naam voordat hij als Fortwo werd bestempeld) naast de huidige generatie neerzet. Hoewel het een kleine verschijning blijft, oogt de nieuwste Fortwo een stuk breder en groter. Waar de allereerste City Coupé nog voor minder dan tienduizend euro (€ 9.069) de showroom verliet, ligt dat twintig jaar later iets anders. Voor € 12.995,10 (vergeet de 10 cent niet) krijg je de sleutels van een Smart Fortwo 52 kW Pure. De 1,0-liter driecilinder perst er 71 pk uit, waarmee de tweezitter een topsnelheid van 151 km/h heeft en een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h ruim 14 seconden in beslag neemt. De aandrijving gaat via de achterwielen, schakelen met een handgeschakelde vijfbak.

In de basis wordt de Smart in een zwarte lakkleur gespoten. Ook rode en witte paneelkleuren vallen onder de standaarduitrusting, wat het geheel misschien wat vrolijker maakt. De veiligheidskooi wordt altijd in zwart uitgevoerd. De 15-inch stalen wielen zijn echter wel heel spartaans en doen het uiterlijk weinig goed. Wieldoppen kennen zelfs een meerprijs van € 51. Verder missen we mistlampen (+ € 194) en bevinden zich halogeen koplampen boven de led-dagrijlampen. Een panoramadakje kost € 356 extra. Nemen we plaats in de Fortwo, dan is het een stuk duidelijker dat je met een basisversie te maken hebt. Veel hard plastic siert het dashboard waar een ontbrekende radio een enorm gat in het midden slaat. Ook het knopje voor de klimaatregeling heeft geen functie, want Smart laat deze voorziening achterwege bij een Pure. Wie wel een radio en automatische airconditioning wil hebben, kan het Cool & Audio-pakket bestellen. Naast de Bluetooth-connectie voor de telefoon heb je dan ook gelijk een navigatie die de weg wijst. Meerprijs: € 1.118. Digitale radio kost € 305. Terug naar de basisversie, waar ramen zich wel elektrisch laten bedienen, maar de spiegels dit ouderwets met een stengeltje laten doen. Het stuur en de bestuurdersstoel zijn niet in hoogte verstelbaar bij een Pure-Fortwo, daarvoor dien je het Comfort-pakket te nemen à € 295. Een handgreep voor de bijrijder kost € 30, een bak voor in de bagageruimte € 61 en een opbergvak in de achterklep € 51. Andere minder essentiële opties staan in de lijst in de vorm van stoelverwarming (€ 264) en een automatisch dimmende binnenspiegel (€ 122).

Wie met de motorisering kan leven, kan beter even doorsparen voor de luxere Passion-uitrusting. Lichtmetaal, mistlampen en een veel luxueuzer interieur met bijvoorbeeld een 3,5-inch display zijn voor € 13.638 standaard inbegrepen. Onderaan de prijslijst staat de Brabus met een prijskaartje van € 22.970.