Slideshow

Back to Basics: Skoda Kodiaq Niet als zevenzitter

Deze week maakte Skoda de prijzen van de ‘kleine’ Karoq bekend. De auto blijkt vrijwel net zo duur als grote broer Kodiaq, maar wat krijg je eigenlijk voor de basisprijs van het grotere model?

Bij het prijskaartje van de Karoq moet wel een kanttekening worden gezet. De basisversie van het model is namelijk vooralsnog de Ambition, terwijl er bij de Kodiaq nog een versie onder dat niveau zit: deze Active. Recent reden we een Kodaiq 2.0 TDI in de topuitvoering, die meer dan het dubbele moet opbrengen. Is de Active met zijn € 28.990 daarmee een betere koop?

Schraperig

De forse Skoda biedt in elk geval veel ruimte voor zijn geld. De Kodiaq is wezenlijk groter dan auto's als de Volkswagen Tiguan en Renault Kadjar en is zelfs beschikbaar als zevenzitter. Helaas gaat dat aan de neus van de Active voorbij, want de derde zitrij is niet te combineren met de basisversie. Sowieso valt er maar bar weinig te kiezen voor schraperige Kodiaq-kopers. Op motorengebied is er maar één smaak, de 1.4 TSI met 125 pk. Die motor, die overigens prima voldoet, wordt altijd gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Wie een automaat wil, moet dubbel bloeden, want behalve een hoger uitrustingsniveau dient er dan ook een sterkere motor te worden gekozen. De voordeligste Kodiaq met DSG is daardoor bijna € 6.500 duurder dan de auto die boven dit artikel prijkt.

Blauw

Qua kleur valt er zowaar wel een keuze te maken, want het scala gratis kleuren bestaat uit het hier getoonde Energy Blue en Pacific Blue. De geldbewuste Kodiaq-rijder bezit dus altijd een blauwe auto. Het gekozen kleurtje wordt bruut onderbroken door de handgrepen, die bij de Active zijn verstoken van een laagje verf. Ook de buitenspiegels blijven matzwart, net als de omlijsting van de zijruiten. Dakrails ontbreken en ook ledkoplampen zijn niet weggelegd voor deze Kodiaq, maar de achterlichten bestaan zowaar wel uit leds. Wel gaat het hierbij om de 'eenvoudige' variant, waarbij het gedeelte op de achterklep niet meebrandt. De aankleding van de buitenkant wordt afgemaakt door stalen wielen met wieldoppen in de maat 17 inch.

Krabber

Aan de binnenzijde overheerst de aanblik van zwarte stoffen bekleding, de enige optie voor deze uitvoering. Met de uitrusting is eigenlijk maar weinig mis, want cruisecontrol, vier elektrische ramen, airco en een radio met een (klein) touchscreen zijn present. Het verschil met de duurdere uitvoeringen, te beginnen met de Ambition, zit hem dan ook vooral in andere zaken. Zo ontbreekt het tweede dashboardkastje in de Active, het enorme paneel tussen de twee rechter ventilatieroosters kan domweg niet open. Ook de stuurwielbediening van de audio ontbreekt, net als een aantal typische Skoda-slimmigheidjes. Paraplu's in je deuren kun je bijvoorbeeld vergeten en ook de zaklamp in de bagageruimte schittert door afwezigheid. En die slimme ruitenkrabber achter de tankklep? Geen nood, die is altijd present.