Back to Basics: Seat Ateca

Seats eerste SUV weet met bijna 2.700 verkochte exemplaren aardig voet op Nederlandse bodem te zetten. Na de Ibiza en Leon ging hij afgelopen maand zelfs het meest over de toonbank bij de Seat-dealers. Boven aan de prijslijst staat de Ateca Reference voor € 27.700. Wij nemen plaats in de Spanjaard en kijken wat Seat standaard aan de Reference-rijder meegeeft.

Seat Ateca 1.0 EcoTSI Reference

€ 27.700

Alweer twee jaar rijdt de Ateca op de Nederlandse wegen rond. Sindsdien heeft er een flinke familie-uitbreiding plaatsgevonden. Zo introduceerde Seat de compactere Arona en ook neefjes Skoda Kodiaq en Karoq maakten hun opwachting. Daarmee is het einde nog niet in zicht, want Seats grootste SUV staat in de startblokken klaar: de Tarraco. Een druk bevochten segment, om nog maar te zwijgen over wat andere merken in de aanbieding hebben. Is de Ateca dan een goede aanbieding? Voor bijna 28 mille staat er een Reference voor de deur met een 1.0 EcoTSI met 115 pk. De topsnelheid van de Seat ligt op 183 km/h, een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h neemt 11 seconden in beslag. Seat koppelt een handgeschakelde zesbak aan de motor. Wie voor de Reference-uitvoering gaat, zal het met deze motor moeten doen. Het is namelijk de enige keus bij de instapversie. Dieselen kan vanaf de luxere Style met een vanafprijs van € 35.200. Ook sterkere benzinemotoren vallen automatisch onder de Style-uitvoering, met keuze uit een 1.4 met 150 pk, handgeschakeld of met zeventrapsautomaat (vanaf € 31.850).

Qua prestaties komt de Ateca wel mee, maar qua frivoliteit moet de Reference wel aardig wat inleveren. Aan de buitenkant zie je namelijk gelijk dat het om een instapper gaat. De plek waar bij luxere exemplaren mistlampen schijnen, is bij een Reference met zwarte plastic sierstukken opgevuld. Verder monteert Seat alle dorpels, dakrelingen en raamomlijstingen in dezelfde zwarte kunststof. Wat het geheel iets opvrolijkt, is de blauwe kleur die als enige standaardkleur in de bestellijsten staat. Hoewel de wielen niet groot zijn, krijgt elke Ateca sowieso 16-inch lichtmetaal ondergeschroefd. Binnen in de SUV zien we het herkenbare Seat-dashboard, maar ook hier zijn veel delen uitgevoerd in hard zwart plastic. Ramen en spiegels zijn alle wel elektrisch bedienbaar, net als de handrem, die zich dus via een knop laat bedienen. Klimaatregeling is aanwezig, net als een 5-inch touchscreen voor de multimedia. Grote misser in het geheel is de cruisecontrol, die optioneel niet eens leverbaar is voor de Reference.

Wat wel in de optielijst voor de instapper staat, zijn voorzieningen als spiegelkappen in een andere kleur (€ 109), portierlijsten in een chroomkleur uitgevoerd (€ 313) en een zwenkbare trekhaak (€ 1.101). Een potje met geld over en op zoek naar iets meer luxe? Een Ateca Style met dezelfde 1.0 EcoTSI (115 pk) verlaat de showroom vanaf € 30.450. Voor dat geld krijg je 17-inch lichtmetaal, klimaatregeling met twee zones, een licht- en regensensor, een uitgebreider infotainment met groter scherm, cruisecontrol en ledkoplampen.