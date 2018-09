Doe mij die maar Back to Basics: Renault Espace

MPV's, aan het begin van deze eeuw waren ze niet aan te slepen. Anno 2018 wordt de carrosserievorm echter met uitsterven bedreigd. Echter niet bij Renault, want de Espace staat als oude rot in het vak nog fier in de showrooms. Voor € 46.590 staat de Espace Zen op naam van een nieuwe eigenaar. Is dat een beetje een goede deal?

Renault Espace Zen

€ 46.590

Sinds 1984 rijdt de Renault Espace als één van de eerste Multi People Verhicles rond. Hoewel iedereen in het begin even moest wennen aan het concept en het daarbij horende ontwerp, omarmden we de gigant uiteindelijk massaal. De huidige Espace kwam drie jaar geleden op de markt en breekt qua design volledig met de voorgaande generaties. Espace-nummer-vijf kreeg een veel gelikter getekende koets vanaf Renaults tekentafel. Waar de verkoopaantallen rond 2004 hoogtij vierden met ruim 4.400 verkochte exemplaren, loopt het nu minder storm. Dit jaar verschenen 291 nieuwe Espaces op de Nederlandse weg. Eens kijken wat de Renault allemaal te bieden heeft.

Als instapper krijg je voor een ruime 46 mille de Zen voorgeschoteld. Voor dat geld ligt een dCi 130 dieselmotor onder de motorkap. 191 km/h haalt de Fransman als topsnelheid, een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h neemt 10,7 seconden in beslag. Aan het blok koppelt Renault een handgeschakelde zesbak. Toch liever een benzineblok in het vooronder? Voor € 49.190 stap je in een Renault Espace Intens met de TCe 225 en een zeventraps automaat.

De uitrusting dan. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: de Zen heeft eigenlijk alles wat je in eerste instantie nodig hebt. Nemen we om te beginnen de buitenkant, dan ziet de Espace er verre van kaal uit. Zilverkleurige accenten sieren de zijspiegels, de grille en alle bumperpartijen. In de koplampen treffen we enkel ledlampen, de ramen aan de achterkant zijn standaard geblindeerd en ook wieldoppen laat Renault achterwege, want viermaal 17-inch siert de Espace. Parkeersensoren vinden hun weg naar de voor-, achter- en zijkanten. De voorruit loopt daarnaast nog een stukje door in een panoramadak(je), wat de voorste rij stoelen van meer licht voorziet. Bij de grens van de achterpassagiers houdt het glazen dak op. Openen we, met de sleutel in de zak, de portieren van de Fransman, dan biedt hij standaard plaats aan zeven personen. Die kunnen plaatsnemen op met stof beklede zetels. Leer vinden we wel op het stuurwiel. De bestuurders- en passagiersstoel kunnen in hoogte worden versteld. Dat is overigens één van de weinige dingen die zich niet via een elektrische knop laten verstellen, want airconditioning, ramen rondom, ruitenwissers en lichten, de handrem en zijspiegels doen dit wel. Laatstgenoemde zijn daarbij verwarmbaar en kunnen met een druk op de knop inklappen. De airconditioning kan over twee zones verdeeld worden. Dat gebeurt via het grote scherm dat Renault standaard in een Espace monteert. Verder laten R-Link 2 met DAB+-radio, multimedia en de Europese navigatie zich daar bedienen. Ook is cruisecontrol aanwezig (reguliere, geen adaptieve) met een snelheidsbegrenzer.

Van vrijwel alle gemakken voorzien, is dus zo'n Espace Zen. Verschillende pakketten kunnen het model nog wat opleuken, waaronder 'Pack Cruising' met adaptive cruisecontrol en head-up display (+ € 695). Het 'Pack Winter' voor € 355 omarmt stuurwielverwarming, verwarmbare voorstoelen en dito voorruit. Met 'Easy Life Pack' is de Espace voorzien van een elektrisch te openen en sluiten achterklep en Easy Park Assist. Meerprijs: € 595. Uitpakken in de prijslijst van de Espace kan overigens tot de Paris die voor € 59.290 de dealer verlaat. Deze heeft onder andere leren bekleding, grotere wielen en een Bose-geluidsinstallatie. Meer luxe dus, maar zou je daar bijna 13 mille extra voor neerleggen?