Back to Basics: Renault Clio Wél cruise control, géén radio

Met 11.780 verkochte exemplaren is de Clio het best verkochte model van 2017. Op vrijwel elke straathoek is er dan ook wel eentje te vinden. Hoeveel blijft er van dit verkoopkanon over als we hem ontdoen van alle opties en hem in een naakte hoedanigheid presenteren? Wat we kunnen verklappen: Renault maakt soms opmerkelijke keuzes.

Renault Clio TCe 90 Life

€15.690

De huidige Clio is alweer sinds 2012 op de Nederlandse weg te vinden. Bij de facelift zo'n twee jaar geleden is onder meer de neus aangepakt en kregen andere details een upgrade. Renault hoefde weinig te vervangen, want door de tijd heen bleef de vierde generatie Clio een populaire auto. Voor ruim 15 mille staat er een nieuwe 'Life' voor de deur met het 90 pk sterke benzineblok onder de kap. Voor een instapmodel zijn die 90 paardenkrachten meer dan genoeg. Een sprint naar een snelheid van 100 km/h neemt 13,1 seconden in beslag en de topsnelheid ligt op 170 km/h. Ten opzichte van concurrenten zoals de Seat Ibiza en Volkswagen Polo in de basisuitvoering, is dat een flink stuk meer. Vooral ten opzichten van de Polo heb je behoorlijk meer kracht tot de beschikking: 25 pk.

De Clio in een basisuitvoering herken je aan de buitenkant vooral door de hoeveelheid zwarte plastic onderdelen, 15-inch stalenwielen met doppen en het ontbreken van chromen sierlijsten en mistlampen. Toch behoudt de Fransman zijn stoere uiterlijk door de LED-dagrijverlichting en getinte achterramen. De rode lakkleur die bij zijn introductie veel aandacht trok, heeft een meerprijs van €695 van Renault gekregen. Nee, de koper van de basis-Life moet het met de witte basiskleur doen.

Nemen we plaats in de Renault, dan vallen er enkele zaken op. Op het stuur komen wij namelijk standaard knoppen voor de cruise control tegen. Een voorziening die bij de instap Audi Q5 (€52.610) mist en daar een prijskaartje van €347 kent. Ook bij eerder genoemde concurrenten staat de cruise control op de optielijst. Kijken we echter iets verder dan het stuur, dan slaat de afwezigheid van het infotainmentsysteem een gat in het dashboard. Bij de luxere varianten van de Clio monteert Renault hier het touchscreen, nu zit er een vakje voor bijvoorbeeld de telefoon (waaruit je dan muziek afspeelt ter compensatie?). Wie het scherm toch graag wilt, kiest voor het 'Pack Essentiel'. Voor €995 verschijnt de radio met MP3-aansluiting en krijgt de koper de handbediende airco er ook gelijk bij. Navigatie mist er echter nog wel bij dit pakket. Daarvoor dient een extra investering te worden gedaan van €395 voor de R-Link. Op vakantie met de Clio? Dan dient er nóg een vinkje op de optielijst te worden neergezet: voor €125 krijg je de kaart van Europa. De ramen aan de voorzijde zijn wel elektrisch te bedienen, net zoals de spiegels die tevens verwarmd worden. Ook krijgt elke koper de typische Renault-kaart die de sleutel heeft vervangen. Afslaan op een helling wordt vrijwel uitgesloten door de Hill-Start Assist en boodschappen doen is een stuk makkelijker met de in delen neerklpabare achterbank.

Prijzen in dit segment liggen vrijwel gelijk. De vanafprijs voor een Ibiza valt zo'n €300 lager uit, de Polo is een fractie duurder. Ook de Ford Fiesta kost zo'n €800 meer dan de Clio, maar daar krijg je van fabriek af wél een airco en infotainment maar géén cruise control. Bovendien is de Ford een driedeurs terwijl de Volkswagen, Seat en Renault standaard vijf deuren hebben. Een druk bevochten segment dus, welke kies jij?