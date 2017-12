Slideshow

Back to Basics: Renault Captur Geen 'Pack Essentiel'

In AutoWeek 49, die nu in de winkels ligt, neemt de razend populaire Renault Captur het op tegen de vele nieuwkomers in zijn segment. De auto verschijnt daar in superluxe Initiale Paris-trim. Vandaag nemen we de andere kant van de prijslijst eens onder de loep!

Renault Captur TCe 90 Life

€ 19.190

Zo'n Initiale Paris is natuurlijk wel zo fraai, maar met minimaal € 28.090 is die versie bijna € 9.000 duurder dan de hier getoonde Life-versie. De eenvoudigste Captur wordt aangedreven door de 90 pk sterke TCe-benzinemotor, die prima is opgewassen tegen zijn taak. Het 'afzien', voor zover daar sprake van is, gebeurt dus ook hier vooral op het gebied van uitrusting. Om te beginnen is de basis-Captur wat minder vrolijk en speels dan rijker uitgeruste varianten. Het tweekleurige koetswerk ontbreekt, net als de uitbundige verchroomde elementen en de grote, al dan niet felgekleurde wielen van versies die hoger op de prijsladder staan. In plaats daarvan rolt de Life op stalen 16-inchwielen met wieldoppen en is de gehele carrosserie uitgevoerd in 'Blue Marine', de enige kleur waarvoor Renault geen meerprijs vraagt. De led-'haakjes' die sinds de facelift zo kenmerkend zijn voor Renaults kaskraker, zijn dan weer wel standaard aanwezig. Ook ledachterlichten krijgt de Captur altijd mee.

Tot nu toe is de schade dus best te overzien. Aan de binnenzijde is er eveneens goed nieuws te melden, want zonder een cent in extra's te investeren, krijgt de Captur-koper centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, vier elektrische ramen en cruisecontrol aangeboden. Precies: deze Renault kan zijn snelheid, in tegenstelling tot een Audi Q5 van dik € 50.000, gewoon vasthouden. Is er dan helemaal niets te klagen? Toch wel: airco ontbreekt, net als een audiosysteem. De afwezigheid van dat laatstgenoemde slaat een forse krater in het interieur, zodat je dagelijks aan je schraperigheid zult worden herinnerd. Ook de middenarmsteun schittert door afwezigheid, al geldt dat voor meer Captur-uitvoeringen. Net als aan de buitenzijde levert de Captur aan de binnenkant wat vrolijkheid in. Zo is die geinige, afritsbare stoelbekleding optioneel en ontbreekt de sfeerverlichting.

Renault lost de genoemde 'problemen' natuurlijk graag voor je op. Dat begint met het 'Pack Essentiel', een optiepakket dat met airco en een audiosysteem inderdaad vrij essentiële zaken bevat. Wie dat aanvinkt, gaat echter met een Captur van € 20.185 naar huis. Dan is een trede hoger op de uitrustingsladder gaan wel érg aanlokkelijk, want de Zen staat voor € 21.290 te boek en biedt dan ook nog lichtmetaal, mistlampen voor, een fraaier aangekleed interieur en handigheidjes als een 'handsfree' sleutelkaart en een sneltoets voor het raam aan de bestuurderskant. Is de Zen daarmee de te kiezen uitvoering, of is de eenvoudigste uitvoering voor jou fraai genoeg?