Waar is de cruisecontrol? Back to Basics: Porsche 911 Carrera

Slideshow

Een Porsche 911 is er in alle smaken en soorten, van de Carrera T tot de Targa of een Turbo S Exclusive Series. Met dak, zonder dak en voor prijzen die uiteenlopen van ruim een ton tot wel het driedubbele. Maar wat biedt een basis-911?

Porsche 911 Carrera

€ 121.900

Een prijslijst van precies honderd bladzijden geeft goed weer van wat ons te wachten staat. Wat blijkt: elke centimeter van je droom-Porsche is naar wens te personaliseren. Veiligheidsgordels in kleur? Dat wordt dan € 428. Het aircopaneel los in de exterieurkleur gespoten? € 624 alsjeblieft. De autosleutel in de kleur van je Porsche én ingepakt in een leren etui? Een grapje van € 381. Altijd al je gordel in een leren houder willen klikken? Het kan voor € 624. Tot aan de vloermatten die met carbon en leer kunnen worden afgewerkt (€ 893): bij Porsche kan álles. Snel terug naar de basis van de 911. Voor € 121.900 zul je het moeten doen met de 3,0-liter zescilinder met 370 pk. De Carrera sprint dan in 4,2 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Het rechter pedaal kan worden ingedrukt tot 293 km/h. Aan het blok hangt Porsche voor dit geld de zeventraps PDK (Porsche Doppel Kupplung) met een handmatige en automatische modus. Te mager voor 'als je dan toch een Porsche koopt'? Een stapje hoger bevindt zich de Carrera S met 420 pk (€ 138.600).

Wat opvalt is dat elke 911 vrijwel dezelfde standaarduitrusting heeft, en die is niet mis. Aan de voorkant schijnen bixenonkoplampen je voorgangers in de spiegels wanneer je aan komt rijden, ledlampen sieren de achterkant. Verder zijn de buitenspiegels, ramen en de airconditioning als bijna vanzelfsprekend elektrisch te bedienen. Ook de sportstoelen waarvan sommige delen met leer zijn afgewerkt, worden elektrisch bediend. Via het grote standaardbeeldscherm dat fier de middenconsole siert, worden de navigatie en multimediasystemen (zoals Apple CarPlay) afgespeeld. Tot zover stopt Porsche de dingen in de 911 die je ook zou verwachten. Tijd om de optielijst erbij te pakken.

Want inderdaad, wat missen we hierboven? De cruisecontrol! Dit is een optie waar Porsche € 339 voor vraagt. Liever adaptieve cruisecontrol met het Porsche Active Safe-pakket dat je hier en daar helpt: € 2.324. Ben je ondertussen gewend aan het instappen met de sleutel in je zak? Porsche vangt er graag € 1.157 voor. Verder krijg je standaard aan kaal stuur uit Stuttgart mee. Wil je er knopjes op om bijvoorbeeld de radio te bedienen, dan is dat een optie van € 491. Verder kun je het letterlijk zo gek maken als je zelf wilt. Een volledig leren interieur kan oplopen tot 5 mille, zo duur is ook het meest luxe geluidssysteem. Daarnaast biedt Porsche tal van opties aan die de prestaties van de 911 beïnvloeden.

Wie is er al begonnen met sparen en welke opties zou jij sowieso aanvinken? Laat het ons hieronder weten.