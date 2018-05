Geen pianotoetsen Back to Basics: Peugeot 5008

Met de 5008 heeft Peugeot een echte uitblinker in huis. Het ruimere broertje van de 3008 combineert een stoer uiterlijk met veel gebruiksgemak, maar wat blijft er van al dat fraais over als we instappen in de uitvoering die heel toepasselijk ‘Access’ heet?

Peugeot 5008 1.2 PureTech 130 Access - €33.530

Wat motor betreft heeft de Access-koper alvast niets te klagen. De 130 pk sterke 1.2 PureTech is wat ons betreft zelfs de te verkiezen motor in Peugeots grootste en voldoet uitstekend, mede dankzij het relatief lage gewicht van 1.290 kilo. Zoals zoveel SUV's is het uiterlijk van de 5008 sterk afhankelijk van de uitvoering. Dat uit zich bij deze Fransman niet alleen in zaken als een in contrastkleur gespoten dak en groot lichtmetaal, maar zelfs in het design van de voorkant. Waar de GT-uitvoering namelijk naast wat extra chroom ook ledkoplampen met opvallende 'punten' als inham aan de onderzijde heeft, beschikken varianten met halogeenverlichting over exemplaren met een groter glasoppervlak. Dat geldt overigens net zo goed voor de 3008, een auto die op de grille na aan de voorzijde identiek is aan de hoofdrolspeler van dit artikel. Bij instapversie Access is de onderzijde van de voorbumper bovendien geheel in zwart uitgevoerd en ontbreken de mistlampen en het lichtmetaal. In plaats daarvan is er 17-nch staal met wieldoppen. Wie geen cent aan een kleur wenst uit te geven, kan kiezen voor alle beschikbare tinten wit: 'Blanc Nacré' en 'Blanc Banquise' zijn allebei 'gratis'.

Het grootste aankoopargument van de 5008 ten opzichte van een 3008, de derde zitrij, is altijd standaard. Ook voor het absolute basisbedrag is deze Peugeot dus een zevenzitter, waarmee het merk zich naast een concurrent als Volkswagen positief onderscheidt. Het interieur van de 5008 is ook in basistrim een echte eye-catcher, want de bijzondere vorm van Peugeots i-Cockpit blijft natuurlijk behouden. Ook het digitale instrumentarium is opvallend genoeg standaard. Met kunststof in carbon-look in plaats van stof als dashboardbekleding is het geheel iets minder opvallend aangekleed dan in luxere varianten, maar daar kunnen we mee leven. Erger is dat de fraaie rij aluminum druktoetsen, die door Peugeot als 'pianotoetsen' worden omschreven, in de Access ontbreken. Daarmee ontbreekt er toch een belangrijk element in dat zo fraaie 5008-binnenste. Als het gaat om de hoeveelheid voorzieningen stelt Peugeot gelukkig niet teleur. Een snelle blik op de prijslijst leert dat airco, cruisecontrol, elektrische ramen rondom en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening voor dik 33 mille gewoon standaard zijn. Ook kan er altijd naar muziek worden geluisterd via usb of Bluetooth en een radio met zes speakers, maar die is niet gekoppeld aan een touchscreen. Diens plaats op het dashboard wordt ingenomen door een eenvoudiger ogend audiosysteem, uiteraard zonder navigatie.

Weinig te klagen dus, maar meer kan natuurlijk altijd. Eén trede hoger op de ladder vinden we de Active, een uitvoering die ten opzichte van de Access onder meer lichtmetaal, klimaatregeling met twee zones, het genoemde touchscreen en een over het algeheel wat fraaiere aankleding bevat. Die variant kost € 35.330 en is dus € 1.800 duurder. Is dat de moeite, of stap jij liever in de Access?