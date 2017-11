Slideshow

Back to Basics: Peugeot 108 De allergoedkoopste!

De titel ‘de goedkoopste auto van Nederland’ is alweer een tijdje in handen van de Peugeot 108. De auto lost daarmee de Suzuki Celerio af. Interessant, maar wat krijg je voor dat relatief lage bedrag?

Peugeot 108 Access 3d

€ 10.795

We schreven het al in juli 2016: nieuwe auto's van minder dan € 10.000 bestaan niet meer. Onder de € 11.000 is echter wel mogelijk. Sterker nog: er valt wat te kiezen. Eerder kwam de Suzuki Celerio al aan bod in deze rubriek. Die auto biedt voor enkele tientjes meer dan de Peugeot 108 onder meer een vijfdeurs koetswerk. Daarmee staat de Fransman meteen op achterstand, want de goedkoopste 108 moet het zonder achterportieren doen.

Gelukkig brengt de Peugeot het één en ander mee om dat gemis te compenseren. Zo heeft het Franse product een wisser op de achterruit. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar toch ontbreekt die op de Economy-versie van de Celerio. Ook achterruitverwarming is in dit geval aanwezig. Hetzelfde geldt voor wieldoppen, terwijl de Celerio geen enkele moeite doet om zijn stalen wielen te verbergen. De Peugeot 108 Access beschikt verder aan de buitenkant over led-dagrijlampen, maar is toch te onderscheiden van duurdere versies dankzij de zwarte buitenspiegels en dito handgrepen. Dat contrasteert nogal, want de tint van onze keuze is ook vandaag weer wit. Dat is gratis, vandaar.

Aan de binnenzijde oogt de 108 Access wel écht kaal. Dat komt vooral doordat een radio ontbreekt, wat letterlijk een opvallend gat in het dashboard achterlaat. Het driespaaks stuur is van de eenvoudigste soort en het aantal knoppen is op de vingers van één hand te tellen. Dat zaken als cruisecontrol en airco ontbreken, is niet verwonderlijk, maar raamslingers voorin komen we nog maar zelden tegen. Wat is er dan wel? Airbags rondom, een in delen neerklapbare achterbank met hoofdsteunen en voorstoelen die op dezelfde plek terugkomen als ze zijn omgeklapt om toegang tot de achterbank te verschaffen. Het hoognodige dus.

Als we de uitrusting van duurdere versies erbij pakken, vallen een aantal zaken op. Om te beginnen wordt duidelijk dat airco ook op de Comfort ontbreekt en pas vanaf de Allure standaard is. Nog opmerkelijker is dat het tweede uitrustingsniveau als extra 'verbeterde geluidsisolatie' heeft. De versie daarboven gaat nog een stap verder en beschikt over 'premium geluidsisolatie'. Er zijn dus drie isolatieniveaus, wat doet vermoeden dat de Access niet al te stil zal zijn.

Jammer, maar wie de goedkoopste auto van Nederland koopt, moet natuurlijk niet te kritisch zijn. Voor minder dan € 11.000 (of een bescheiden maandbedrag) biedt Peugeot mooi wél een vervoermiddel dat je droog en warm naar je bestemming brengt en met 68 pk niet eens ondergemotoriseerd is. Biedt deze 108 voldoende, of gaat deze uitvoering je écht te ver?