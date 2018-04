Bekend trucje Back to Basics: Opel Corsa

Slideshow

Voor het basisontwerp van de Opel Corsa gaan we terug naar 2006. De huidige generatie Corsa, die sinds 2015 rondrijdt, is namelijk een flink onder handen genomen Corsa D. Toch is het model nog heel gewild en vliegen de koopcontracten over de toonbank. Is het zo'n goede aanbieding?

Opel Corsa 1.0 Turbo Selection

€ 14.999

Met een vanafprijs van nog geen 15 mille is de Opel Corsa om te beginnen goedkoper dan zijn concurrenten. Een Ford Fiesta kost bijvoorbeeld minimaal € 16.315, de Renault Clio heeft een vanafprijs van € 15.690 en een Hyundai i20 is ook € 596 duurder dan de driedeurs Corsa. Er schuilt echter een addertje onder het gras. Voor dat geld krijg je namelijk een Selection uit de showroom mee. Voorin deze Corsa ligt het 1.0 Turbo-benzineblok met 90 pk. Hier koppelt Opel een handgeschakelde zesbak. De top van de Corsa ligt hiermee op een snelheid van 180 km/h en een sprintje vanuit stilstand naar 100 km/h duurt 11,9 seconden. Dat zijn prestaties waar de Duitser zich absoluut niet voor hoeft te schamen. Een basis-Polo moet het bijvoorbeeld met maar 65 pk doen. Nee, het addertje schuilt niet onder de motorkap.

Aan de buitenkant vinden we stalen 15-inchwielen, halogeenlampen (ook dagrijverlichting) en zwarte sierlijsten in plaats van verchroomde varianten. Ook hier weinig verrassends voor een basisversie. Het is vooral aan de binnenkant waar Opel letterlijk een selectie heeft gemaakt bij de Corsa Selection. De standaard blauwe auto is namelijk voorzien van weinig luxe. Zo streepte Opel de radio, de cruisecontrol en de airconditioning keihard weg. Wel zijn de ramen aan de voorkant elektrisch te bedienen en vergrendelen de deuren zich door middel van de afstandsbediening, maar verder vinden we weinig luxe terug in de Opel. Bovenstaande onderdelen worden tevens niet verder bij de opties vermeld en zijn klaarblijkelijk niet te bestellen.

Vrjiwel iedereen zal dan ook een trapje hoger op de ladder z'n heil zoeken. Kijk je bij het volgende uitrustingsniveau, de Edition, dan zijn zaken als cruisecontrol, radio met Bluetooth en een handmatig bediende airconditioning wel aanwezig. De instapprijs van een Corsa Edition ligt echter een stuk hoger: € 17.649. Nu deed Volkswagen ditzelfde kunstje. Bij dat merk kost een rijker gevulde Polo echter gelijk € 18.550. Een standaard Ford Fiesta van € 16.465 is wel voorzien van een infotainment én airco, maar niet van cruisecontrol. Of de Opel een goede deal is, hangt dus af van hoeveel luxe je jezelf gunt. Wie per se een vijfdeurs Corsa wil, heeft trouwens een stuk minder te kiezen: bij de versie met achterdeuren is de Edition de basis en dus kost die variant minimaal €18.249. De kans is groot dat er nog speciale edities van de Corsa aankomen, want voor volgend jaar staat een nieuwe generatie op het programma. Welke B-segmenter kies jij?