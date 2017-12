Slideshow

Back to Basics: Nissan Qashqai Vandaag is rood...

De Nissan Qashqai was één van de pioniers van de huidige cross-over-rage en gooit nog altijd hoge ogen in de verkooplijsten. Wat er gebeurt als je geen cent aan opties uitgeeft bij de populaire Japanner, zoeken we vandaag uit!

Nissan Qashqai DIG-T 115 Visia

€26.690

Nissan houdt er een behoorlijk overzichtelijke prijslijst op na, zeker in vergelijking met Duitse merken. Geen eindeloze brij van losse opties, maar een gamma dat bestaat uit vijf verschillende uitvoeringen en een aantal helder samengestelde optiepakketten. Helaas zijn de meeste daarvan niet beschikbaar op basismodel Visia, die in dit geval samengaat met de fijne DIG-T benzinemotor met 115 pk. Wie voor de eenvoudigste uitvoering gaat, kan alleen kiezen voor een kleur en het 'Nissan Safety Shield Pack Visia'. Dat pakket voorziet voor €700 in parkeersensoren voor- en achter, een automatisch dimmende binnenspiegel en allerhande veiligheidsvoorzieningen zoals een automatisch noodremsysteem. Aantrekkelijk, maar vandaag laten we het natuurlijk links liggen. Ook een andere kleur is wat ons betreft overbodig, want zonder meerprijs spuit Nissan de Qashqai in het fraaie 'Solid Red'. Het felle kleurtje contrasteert mooi met de standaard aanwezige verchroomde omlijsting van de zijruiten. De 16-inch stalen wielen met wieldoppen steken wat schril af bij al dat fraais, maar ach … de komende maanden kun je nog tegen de buren zeggen dat het je winterwielen zijn.

Aan de binnenkant is het evenmin behelpen. Nissan doet niet kinderachtig door een klein, maar belangrijk aspect achterwege te laten, maar biedt Qashqai-kopers altijd de weelde van vier elektrisch bedienbare ramen met sneltoetsen, airco en cruisecontrol. Ook een kleurenscherm tussen de klokken en een uitgebreid audiosysteem met digitale radio en bluetooth-connectiviteit zijn altijd present. Een middenarmsteun draagt bij aan een goede zit achter het erg sportieve stuurwiel, waarop overigens ook knoppen voor de audiobediening te vinden zijn. Wel zijn stuur en pook van kunststof en dus niet met leer bekleed en ontbreken zaken als climate control, maar daar is wel mee te leven. Althans, dat vinden wij. Jij ook, of spaar je door voor een Qashqai in Acenta-trim, die voor €28.690 op de prijslijst staat?